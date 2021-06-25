لقاء بين القيّمين على الاعلام في كل من التيار الوطني الحر وحزب الله

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عقد مسؤولو الاعلام في التيار الوطني الحر وحزب الله بالاضافة الى مديري الاخبار في الوسائل الاعلامية الخاصة والمسؤولين عن ملفات التواصل الاجتماعي بالطرفين لقاء تنسيقياً في مقر التيار في ميرنا الشالوحي.

وكان اللقاء إيجابياً جداً وبحث في سبل تعزيز التنسيق والتعاون الاعلامي في المرحلة المقبلة، خصوصاً في ظل كمّ الاشاعات التي تطاول العلاقة بين ثنائي تفاهم مار مخايل وهي إشاعات مغرضة ومعروفة الاهداف.

واتفق الطرفان على استكمال التواصل ودورية اللقاءات والاجتماعات الثنائية، التي تنعقد كذلك على مستوى باقي اللجان والقطاعات التنفيذية.

وشدد الطرفان على ضرورة التزام المحازبين والمؤيدين على وسائل التواصل الاجتماعي بأعلى معايير الانضباط والتحلي بروحية التفاهم والعلاقة الوطيدة بين الطرفين.