وسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الفضية لأدونيس منحه اياه السفير عدوان باسم رئيس الجمهورية

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منح سفير لبنان في فرنسا رامي عدوان باسم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الشاعر أدونيس وسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الفضية تقديراً لعطاءاته ونجاحاته واسهاماته الثقافية، في احتفال في بيت السفير في باريس، في حضور عائلة المكرّم وعدد من أصدقائه، من بينهم رئيس الوزراء الفرنسي السابق دومينيك دو فيلبان، الكاتب النمساوي بيتر هاندكه جائزة نوبل عام ٢٠١٩، المؤرخ والاستاذ الجامعي أندريه ميكال.

وكانت كلمة السفير عدوان شدد فيها على دور أدونيس في ربط الشعر العربي بالفكر الغربي، وعلى سماته، "فهو رجل مبادئ يحمل العروبة في عروقه، ورجل معارك يكافح دور الدين في السياسة، ورجل مشاعر رفّع المرأة والأنوثة إلى أرفع المستويات".

بدوره شكر أدونيس رئيس الجمهورية وعدوان وعبّر عن تقديره لمنحه الوسام.