أبيض يحذّر من آثار جانبية طويلة الأمد لكورونا

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نبّه مدير مستشفى بيروت الجامعي فراس الأبيض الى عواقب تأثير "كورونا" على الدماغ، ونصح بإعطاء اللقاح حتى للأفراد الاصغر سنًا.

ولفت الأبيض في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي الى أن "الأبحاث المنشورة مؤخرًا تشير إلى أن عدوى "كورونا" يمكن أن تؤثر على الدماغ مما قد يؤدي إلى مضاعفات عصبية مهمة على المدى الطويل".

كما أشار إلى أنه "في لبنان، لم يتلق معظم البالغين في منتصف العمر والشباب اللقاح بعد، مما يجعلهم عرضة لأي موجة جديدة من كورونا. وعلى الرغم من أن المرضى الأصغر سنًا أقل عرضة للوفاة من العدوى، إلا أنهم قد يصابون بالآثار الجانبية طويلة المدى للمرض، مما قد يترك عند المصاب عجزًا دائمًا".