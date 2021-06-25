وفد من المكتب التربوي في التيار هنأ الأب يوسف نصر بمنصبه الجديد

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زار وفد من المكتب التربوي في التيار الوطني الحر ضمّ مسؤوله روك مهنا والأعضاء، الأمين العام الجديد للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر لتهنئته بمنصبه الجديد، متمنين له التوفيق وحسن التدبير.



أكد وفد المكتب التربوي خلال اللقاء وقوف المكتب إلى جانب الأمين العام الجديد في هذا الظرف الصعب والإستثنائي، واضعين خبرتهم وجهودهم بتصرفه لمساعدته في حمل كرة النار، لما للمدارس الكاثوليكية من عراقة وتاريخ وتأثير مهم على القطاع التربوي العام في لبنان.



كما تداول المجتمعون في هموم وشجون القطاع التربوي المتزايدة، والأعباء الهائلة التي يرزح تحتها المعلّم، فاقترح الوفد عدداً من الأفكار من شأنها تخفيف الضغوط الإقتصادية على المعلّم خلال العام الدراسي القادم، إلى جانب أفكار متعلّقة ببداية العام الدراسي ٢٠٢١-٢٠٢٢، وكان النقاش بنّاءاً وواعداً.