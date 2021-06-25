أسرار الصحف ليوم الجمعة 25 حزيران 2021

A + A -

البناء

كواليس

قالت مصادر فلسطينية إن عملية اغتيال الناشط الفلسطيني نزار بنات تمّت لحساب أجهزة الاحتلال لإحباط التحضيرات لشبكة دعم لمواجهة المستوطنين في بيتا والخليل، لكنها كشفت وجود شخصيات في النيابات العامة وعناصر منظمة في الأجهزة الأمنية تعمل بإمرة أجهزة أمن الاحتلال.

خفايا

شكلت سفارات عربية وأجنبية لجان أزمة وغرف عمليات تبدأ العمل أول الشهر المقبل لمتابعة تطورات غير عادية يتوقع أن يشهدها لبنان ولمواكبة ما يجب فعله بصورة سريعة سواء بخصوص أمن الدبلوماسيّين أو الرعايا واتخاذ القرارات المناسبة إضافة لإخطار عواصمها بالتطورات.

اللواء

همس

وقع إشكال كبير داخل «كتلة قوية» على خلفية تصرفات رئيسها!

غمز

تحرص جهة سياسية لمعرفة موقف كتلة من نائب حليف، لجهة وقوفه إلى جانب مرجع على خلاف حاد مع الجهة المعنية.

لغز

بات بحكم المؤكد أن حزباً بارزاً، بات قاب قوسين أو أدنى من الإتيان بالبنزين من دولة إقليمية نافذة؟

الجمهورية

يواصل حزب فاعل الدفع لعناصره وتقديم مساعدات لمناصريه بالدولار.

نقل عن قيادي في حزب بارز قوله لنواب من تيار سياسي حليف: مشكلتنا ومشكلتكم أن رئيس تياركم وبعدما فشلت أحلامه الرئاسية قرر أن يمارس السادية السياسية.

قال دبلوماسي أوروبي إنّ المسؤولين يتلهون ويلهون الناس بمئة قضية حياتية يوميا فيما المطلوب واحد وهو توقيع مراسيم الحكومة.