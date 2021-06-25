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عناوين الصحف ليوم الجمعة 25 حزيران 2021

25
JUNE
2021
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الأخبار

معجزات «سيف القدس»: هكذا حفرت المقاومة النصر
الدولة تقترض من مصرف لبنان نيابةً عن كارتيل المحروقات!
الدعم انتهى: بداية الانهيار الأكبر
‫الدولة «تتخلّص» من مشروع الباص السريع
‫أسد على الفلسطينيين وفي الحروب نعامة: "سلطة أوسلو" تقتل نزار بنات

البناء

انتظار لنصرالله… وضبط لنشطاء أمل وحزب الله… وتشييع عائلة زحمة البنزين
استيراد البنزين على دولار 3900 والصفيحة بـ 70 ألفاً … والدواء على الطريق
البطاقة التمويليّة بـ 93 دولاراً للعائلة بقرض من الاحتياط يسدّد من قروض لاحقة

 

اللواء

الشارع لـ بعبدا: حكومة أو انهيار جارف!
قرض المركزي لشراء المحروقات ينتظر توقيع دياب اليوم.. وأزمة البطاقة التمويلية بين التمويل والتشريع

 

الجمهورية

الاوضاع تتدركب والحراك يتجدد
إلى الشارع مجدداً
إستسلام خارجي أمام التعنت الداخلي.. والأنــظار الى نصرالله اليوم

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