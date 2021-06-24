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مسيرة جابت شوارع طرابلس تحت شعار "صوت الحق" إحتجاجا على تردي الاوضاع المعيشية

24
JUNE
2021
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جابت مسيرة شعبية حاشدة شوارع مدينة طرابلس الفرعية والرئيسية تحت شعار "صوت الحق" إحتجاجا على تردي الاوضاع الاقتصادية والمعيشية وفقدان معظم المواد الغذائية والادوية والمحروقات وتفلت سعر صرف الدولار الاميركي، ورفع المشاركون فيها الاعلام اللبنانية واليافطات التي تطالب بتأليف حكومة بشكل سريع لانقاذ البلد من المحنة التي يعاني منها.

وشارك في المسيرة اطفال ونساء وشيوخ وناشطين في الحراك الشعبي والمجتمع المدني والاهلي، وانطلقت من مستديرة ابو علي وصولا الى ساحة النور وسط مواكبة امنية من الجيش والقوى الامنية.

وعمد المحتجون الى قطع مسارب ساحة النور بالحجارة وحاويات النفايات والسيارات والدراجات النارية.

وألقت الطفلة رودين رشيد كلمة باسم المشاركين عددت فيها مطالب الناشطين في الحراك الشعبي، آملة من المسؤولين "التجاوب سريعا مع مطالبهم المحقة، خاصة ان المواطنين يعانون من ازمات اقتصادية ومعيشية واجتماعية صعبة جدا".

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