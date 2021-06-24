بري يؤمن المازوت لصيدا من منشأت الزهراني

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في اطار متابعة النائب بهية الحريري منذ يوم امس لأزمة نفاد مادة المازوت في صيدا وانعكاسها سلباً على القطاعات الصحية والحياتية وتقنيناً في كهرباء المولدات الخاصة ، اثمر التواصل الذي قامت به الحريري مع الرئيس نبيه بري تأمين نحو 335 ألف ليتر من المازوت للمدينة وجوارها من منشآت النفط في الزهراني من قبل خلية الأزمة التي شكلت في المنشآت لتسيير عمل القطاعات الأساسية وفق الأولويات الملحة .



وانه بناء عليه تم توزيع هذه الكمية على المستشفيات ومعمل انتاج الأوكسجين الوحيد في الجنوب "زهرة" والأفران ومحطات الوقود فضلاً عن المولدات الكهربائية الخاصة التي تغذي احياء المدينة والجوار وذلك بانتظار الحل الدائم لهذه الأزمة .



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