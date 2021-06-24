عن ميشال عون الرئيس… (مصطفى ابو عيد)

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عم بتفرّج على صورتو، وابتسم، ارجع ادمع، وارجع ابتسم اني عم بدمع، واستغرب شو هالشعور اللي بيخلق عندي انو من صورة، ببدا اكتب بلا ما حس، وقبل ما اكتب، بتذكر وجه امي لما كانت تدمع هيي وعم تسمع الجنرال عالتلفزيون، وبيي لما كان يصرخ علينا اذا طلعنا صوت لما الجنرال يحكي…

لما بتخيّل اهلي، وعظمة ايمانن، قلمي بيبدا يسرح ويعبر عن عشق الكلمة المتعلقة بإسمو، وافكاري بتاخدني وبتجيبني وانا قول يا ساتر، اذا بحكي افكاري، اكيد لح يكفروني، لهيك برجع بتطلع بصورتو، حتى ركز افكاري، واحكي مع صورة الجنرال واتسائل…

معقول ربنا ميزنا عن باقي اللبنانيين، واعطانا عقل نشغلو زيادة عن غيرنا حتى صرنا عونيين؟؟

طيب، معقول ربنا مختار الجنرال؟؟ هون بتخطر عراسي آية، وبصير بقول انا وعم بضحك…

بسم الله الرحمن الرحيم

يا مريم ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين… صدق الله العظيم…

برجع بقول، والله ما قصدي شبه الجنرال بشي ديني، بس شو بعمل اذا هيك بحس؟؟

طيب، معقول ربنا حط رحمة زيادة بقلب الجنرال؟ او معقول ربنا اعطاه الحكمة زيادة؟؟ طيب ليه هو؟؟

في شي ما عم بفهمو، انو معقول ربنا زرع بقلبنا محبة لهالانسان بتخلينا نتحمل القهر والظلم والحرمان، وبدل ما ندعي لحالنا، والله يتلطف فينا، قاعدين عم ندعيلو انو يقويه ويحميه ويطوّل عمرو؟؟

عن جد،

اذا صورة وخلت قلبي يدمع حنين لصوتك،

اذا صورة عطتني قوة بتحمي فيها كل شعبك،

اذا صورة خلتني قول يرحم البطن اللي حملك،

اعرف انو هيدي الصورة خلتني قول، اني بعد الله… بحبك.

يطوّل عمرك فخامة الرئيس العماد ميشال عون…

وكل شي حكيتو، مش بس احساسي، وانما احساس كل شعبك اللي قال لغير الخالق ما بيركع