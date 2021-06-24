عناوين الصحف ليوم الخميس 24 حزيران 2021

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الأخبار : انفجار البنزين والمازوت يقترب: حان وقت الاستيراد من إيران

تراجع إسرائيلي تحت التهديد: المقاومة تمهل الوسطاء أياماً







الديار : حزب الله يحاكي باسيل تحت سقف مبادرة بري .. ولا حكومة في المدى المنظور

أسعار النفط العالمية ترتفع والمخاوف وتداعياتها ستكون كارثية على المواطن

نداء الوطن : صفا "يطبطب" على باسيل... ونصر الله "يحسم الموقف" غداً

تحقيقات المرفأ: استدعاءات "قريبة" وبيطار يسابق "السنوية"!

اللواء : «كارثة المحروقات» تسابق حرائق الشارع.. واجتماع بروكسيل ينفض يده

خلافات بين دياب ووزراء «المستقيلة».. ونصرالله يقطع غداً الطريق على شغب باسيل على برّي

البناء : الانهيار والفوضى خلال شهر: السلة الغذائيّة والمحروقات والدواء إلى السوق السوداء / قرصنة قرض البنك الدوليّ للنقل العام بـ 300 مليون دولار… بدل تفعيله! / إطلالة السيد نصرالله غداً تحريك للمساعي الحكوميّة أم لبدء استيراد البنزين؟ /



النهار : الإنهيارات تهرول والإنسداد الى "حوار الحليفين"

الجمهورية : قانون الإنتخاب فتيل الإشتباك الأكبر

العتمة تهدد لبنان



the daily star : Future: Hezbollah bid unlikely to break govt gridlock

l'oreint le jour : II- Comment le Hezbollah a réalisé son OPA sur l’État