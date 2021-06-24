عناوين الصحف ليوم الخميس 24 حزيران 2021

الأخبار : انفجار البنزين والمازوت يقترب: حان وقت الاستيراد من إيران
تراجع إسرائيلي تحت التهديد: المقاومة تمهل الوسطاء أياماً
الديار : حزب الله يحاكي باسيل تحت سقف مبادرة بري .. ولا حكومة في المدى المنظور
أسعار النفط العالمية ترتفع والمخاوف وتداعياتها ستكون كارثية على المواطن
نداء الوطن : صفا "يطبطب" على باسيل... ونصر الله "يحسم الموقف" غداً
تحقيقات المرفأ: استدعاءات "قريبة" وبيطار يسابق "السنوية"!
اللواء : «كارثة المحروقات» تسابق حرائق الشارع.. واجتماع بروكسيل ينفض يده
خلافات بين دياب ووزراء «المستقيلة».. ونصرالله يقطع غداً الطريق على شغب باسيل على برّي
البناء : الانهيار والفوضى خلال شهر: السلة الغذائيّة والمحروقات والدواء إلى السوق السوداء / قرصنة قرض البنك الدوليّ للنقل العام بـ 300 مليون دولار… بدل تفعيله! / إطلالة السيد نصرالله غداً تحريك للمساعي الحكوميّة أم لبدء استيراد البنزين؟ /
النهار : الإنهيارات تهرول والإنسداد الى "حوار الحليفين"
الجمهورية : قانون الإنتخاب فتيل الإشتباك الأكبر
العتمة تهدد لبنان
the daily star : Future: Hezbollah bid unlikely to break govt gridlock
l'oreint le jour : II- Comment le Hezbollah a réalisé son OPA sur l’État