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عناوين الصحف ليوم الخميس 24 حزيران 2021

24
JUNE
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  الأخبار : انفجار البنزين والمازوت يقترب: حان وقت الاستيراد من إيران

تراجع إسرائيلي تحت التهديد: المقاومة تمهل الوسطاء أياماً

 

 

 


الديار : حزب الله يحاكي باسيل تحت سقف مبادرة بري .. ولا حكومة في المدى المنظور

أسعار النفط العالمية ترتفع والمخاوف وتداعياتها ستكون كارثية على المواطن

 

 

 

 

نداء الوطن : صفا "يطبطب" على باسيل... ونصر الله "يحسم الموقف" غداً
تحقيقات المرفأ: استدعاءات "قريبة" وبيطار يسابق "السنوية"!

 

 

 

 

اللواء : «كارثة المحروقات» تسابق حرائق الشارع.. واجتماع بروكسيل ينفض يده
خلافات بين دياب ووزراء «المستقيلة».. ونصرالله يقطع غداً الطريق على شغب باسيل على برّي

 

 

 

البناء : الانهيار والفوضى خلال شهر: السلة الغذائيّة والمحروقات والدواء إلى السوق السوداء / قرصنة قرض البنك الدوليّ للنقل العام بـ 300 مليون دولار… بدل تفعيله! / إطلالة السيد نصرالله غداً تحريك للمساعي الحكوميّة أم لبدء استيراد البنزين؟ /

 

 

 


النهار : الإنهيارات تهرول والإنسداد الى "حوار الحليفين"

 

 

 

 

الجمهورية : قانون الإنتخاب فتيل الإشتباك الأكبر

العتمة تهدد لبنان

 

 

 


the daily star : Future: Hezbollah bid unlikely to break govt gridlock

 

 

 

 

l'oreint le jour : II- Comment le Hezbollah a réalisé son OPA sur l’État

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