أسرار الصحف ليوم الخميس 24 حزيران 2021

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البناء : خفايا وكواليس

كواليس

قال خبراء أميركيّون إن ادارة الرئيس جو بايدن قررت السير بالاتفاق النووي مع إيران بعد تقييم أجرته لمخاطر هذا الخيار في ضوء الوضع في المنطقة بعد معركة سيف القدس ووصول السيد إبراهيم رئيسي الى الرئاسة الإيرانيّة، لأنها وجدت ان خطر امتلاك إيران لسلاح نووي سيزداد ويجب ان تبقى الأولوية لاستبعاده.



خفايا

قال أحد خبراء سوق النفط في لبنان إن المبلغ الذي أنفق على دعم البنزين خلال سنة ونصف كان يكفي لدعم البنزين لأربع سنوات لو اعتمدت بطاقة الـ60 ليتراً شهرياً لكل سيارة من البنزين المدعوم وترك الباقي للسوق الحرة وتأمين فائض يكفي لشراء عشرة آلاف باص توفر تنقلاً كريماً للبنانيين داخل المدن وبين المناطق.



نداء الوطن : خفايا

لوحظ ان معظم محطات المحروقات في الجنوب والبقاع باتت تحت ادارة وسيطرة بعض الخارجين عن القانون والمسيطرين على مواقف الفانات حيث يقوم هؤلاء بتقاضي خوات من المواطنين وأصحاب المحطات على السواء بدون اي تدخل للأجهزة الأمنية.



اللواء : أسرار

همس

طُلب إلى سفيرة دولة كبرى أن تلتزم سلة من الإرشادات، في تحركاتها، أولها الإقلال من هذه التحركات!



غمز

نائب «سانن سنانو» للحكومة في العهد المقترب من نهايته، يروّج «لسيناريوهات» مقابل(...).



لغز

لفت النظر تركيز رئيس دولة إقليمية منتخب على محاربة الفساد في بلاده.