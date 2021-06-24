الحاج حسن : حزب الله لم يوقف اتصالاته ومبادرة برّي مستمرّة

A + A -

قال النائب حسين الحاج حسن في حديث إلى تلفزيون «المنار»، إن حزب الله لم يوقف اتصالاته ضمن مساعي تشكيل الحكومة، مضيفاً أن مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري «مستمرة، والتواصل مستمر مع الجميع».



ورداً على سؤال حول مسار إقرار البطاقة التمويلية، أكد الحاج حسن أن «هناك مجموعة من الأمور قيد النقاش في اللجان النيابية المشتركة، ومنها مصادر التمويل، لكون هذه البطاقة يفترض أن تحل مكان الدعم، فأغلب السلع الغذائية باتت من دون دعم، في حين أن المواطن يشتري وفق دولار السوق السوداء، وفكرة البطاقة هي أن نعطي لكل عائلة 137 دولاراً على سعر منصة مصرف لبنان، أي ما يعادل مليون و 500 ألف ليرة لبنانية للأسرة الواحدة».

ورأى أن «البطاقة التمويلية لن تحلّ المشكلة لكنّها ستسد بعض الثغرات (...) وللأسف الشديد نقاش البطاقة التمويلية قد تأخر».

وقد تمّ التصديق على مشروع «الشراء العام» اليوم في مجلس النواب، وأجّل النقاش في البطاقة التمويلية.