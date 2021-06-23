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عائلة التلميذ الضابط المصاب بحادث السعديات تخرج عن صمتها

23
JUNE
2021
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اعلنت عائلة التلميذ الضابط حسين حسن أمين، في بيان، انه "يتم تداول معلومات عبر مواقع إخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي عن تسبب ولدنا التلميذ الضابط حسين حسن أمين بحادث السير المروع الذي وقع يوم الإثنين الماضي في منطقة السعديات.

بداية، نشير إلى أن ولدنا لا يزال يرقد في المستشفى، ووضعه الصحي حرِج وهو بأمس الحاجة إلى الدعاء بالشفاء.

كما نشير الى ان المعلومات المتداولة غير دقيقة ولا تستند إلى تحقيق رسمي، وهي معلومات متناقضة و"مفبركة". وهذه المعلومات هي استباق لنتائج التحقيقات الرسمية التي تجريها الأجهزة الأمنية المختصة لتحديد أسباب الحادث المأسوي.

ونؤكد هنا أن ولدنا كان قد ملأ خزان سيارته بالوقود من إحدى المحطات الموجودة في قريته عديسة - جنوب لبنان ، قبل انطلاقه للالتحاق بالمدرسة الحربية. وهذا يتناقض تماما مع ما يتداول عن أنه اضطر إلى الاتجاه عكس السير لتعبئة الوقود.

ونطلب التوقف عن نشر أي معلومة يُزج فيها اسم التلميذ الضابط حسين حسن أمين، محتفظين بحق الادعاء على كل من يلفق أخبارا كاذبة بحقه".

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