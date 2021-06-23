هيئة قضاء بعبدا في التيار لبيار بو عاصي: اذا ابتليتم بال م عاصي فاستتروا!

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صدر عن هيئة قضاء بعبدا في التيار الوطني الحر البيان التالي:



استحضر النائب بيار بو عاصي أمس التاريخ الأوروبي ليعكسه على الحاضر اللبناني بشكل يحوّر الحقائق وهو ما لا نستغربه كون تاريخه و

تاريخ من يمثّله في تحوير الحقائق معروف إلّا أنّ ما نستغربه هو خوفه وحرصه على الحلفاء .



وبكلّ الأحوال وبما أنّه لجأ للتاريخ فلعلّه كان من الأفضل أن يستذكر بروتس الذي طعن القيصر من الخلف وبيتان الذي تعاون مع النازيين لإسقاط الجنرال ديغول ونفيه والمهندس المجري اوربان الذي عاون العثمانيين لخرق أسوار القسطنطينية وإسقاط واحد من أهمّ المواقع المسيحيّة في العالم .



فهذه الأحداث تتطابق مع ما حدث إبان ١٩٩٠ لإسقاط العماد ميشال عون والمناطق الحرّة والطعن بالقانون الأرثوذكسي والإنتفاضات المتكرّرة على رفاق السلاح مروراً بآلاف الشباب والعسكريين الذين سقطوا على يد قوات جعجع.

ان ما سبق يؤكد مقولة ان التاريخ يعيد نفسه فالاحداث تتكرر وتختلف إنّما وجود الخونة والعملاء ثابت.



وأخيراً نؤكّد له انّ من له تاريخ كتاريخه فالأفضل له أن يعمل بمقولة اذا ابتليتم بال م عاصي فاستتروا!