مؤسسة مخزومي تطلق حملة تلقيح "فايزر"

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أطلقت مؤسسة مخزومي حملة تلقيح فايزر في العاصمة بيروت، في مستشفى المقاصد، امتدادًا لعملها الدائم منذ أكثر من 24 عام، واستمرارًا لحملاتها الاجتماعيّة والصحّية، برعاية كريمة من المؤسس والرئيس الفخري لمؤسسة مخزومي سعادة النائب فؤاد مخزومي، بالتعاون مع وزارة الصحة العامّة اللبنانية.



وزار سعادة النائب مخزومي، برفقة رئيسة المؤسسة السيدة مي نعماني مخزومي، ووفد من مؤسسة مخزومي، مستشفى المقاصد، حيث استقبلهم أعضاء مجلس أمناء جمعية المقاصد، ومدير المستشفى الدكتور محمد أمين بدر والطاقم الطبي، لتفقد الأقسام المستحدثة في المستشفى. كما تفقّدوا مركز التلقيح لمتابعة الحملة وضمان سير العملية على أكمل وجه. وأثنى مخزومي على الجهود التي يبذلها فريق العمل في مؤسسة مخزومي وفي مستشفى المقاصد ووزارة الصحة، للحفاظ على صحّة أهلنا، متمنيًا دوام الصحّة وعودة الاستقرار. وتابع: "سنبقى دائمًا إلى جانب أهلنا، في مواجهة كافة الظروف".



بدورها، أعربت رئيسة مؤسسة مخزومي السيدة مي مخزومي عن فخرها واعتزازها بكل الإنجازات والجهود التي لطالما عوّدتنا عليها المؤسسة، مؤكّدةً بأن العمل سيستمر "خدمةً للمجتمع وأهله، وانطلاقًا من مسؤوليتنا المجتمعية تجاه أهالي بيروت وكل لبنان". وأضافت مخزومي بأن هكذا حملات ومبادرات تشكّل بقعة ضوء في عتمة واقع أنهك اللبنانيين كافة، يجب أن تستمر، لبناء غدٍ أفضل. وختمت مخزومي " إن التعاون القائم بين المؤسسة وجمعية المقاصد منذ سنين، لطالما أثمر إفادةً لأهالي بيروت".



ووصلت الدفعة الأولى من لقاحات فايزر وتمت المباشرة بعملية التلقيح، على أن يكون هناك دفعات أخرى بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحّة. ومن المتوقع أن تستمر الحملة خلال الأشهر المقبلة، بهدف تحصين أكبر عدد ممكن من الأهالي ضد فيروس كورونا.



وتقوم فرق لوجستية وطبيّة مشتركة بين مؤسسة مخزومي ومستشفى المقاصد، بتولي إدارة حملة التطعيم وتنفيذها في مركز التلقيح التابع لمستشفى المقاصد - بيروت، طيلة أيام الأسبوع، مع اتباع الأولوية التي حددتها خطة اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا ووزارة الصحة العامة اللبنانية، مع التسجيل المسبق على المنصة التابعة لوزارة الصحة العامة، بالإضافة لمنصّة مؤسسة مخزومي للحصول على اللقاح، بحسب الكميّة المتوفّرة.