بعد وفاة نجله .. الكلمة الأولى للأب مجدي العلّاوي

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في اول اطلالة تلفزيونية له، قال الأب مجدي العلاوي لشاشة تيلي لوميار بعد وفاة نجله ماثيو:



"نحنا ما منموت، نحنا ابناء القيامة، ماثيو انت نور عيوني يا بيي، انت ما متت انت معنا وسبقتنا تتكفي معنا الرسالة الانسانية، ماثيو ما مات ماثيو سبقنا بمشاريعو الانسانية ومن حوالي اسبوع زار ماثيو العائلات ووزع مساعدات، وزار اصحاب دكاكين وساندن تيكفوا معيشتن، زار ناس بيشتغلوا بالزراعة وأمنلن كل احتياجاتن، ماثيو جمع ٣٢مليون تيساعد الناس ونحنا رح نوزعها بإسمو، ورح نكفي مشروع ماثيو وستصبح جمعية سعادة السماء مشروع ماثيو.”

والى عائلته توجه الأب مجدي بالقول:” افتخروا يا بابا بماثيو صار بالسماء، كفوا مشروعوا هوي عم ينتظر منكن الكثير، لا تبكوا لا تزعلوا افرحوا لأنو رح يقوينا أكثر تنكفي الرسالة”.

ختم:” بحبك يا بيي كثير.”

وكان صدر عن عائلة المأسوف على شبابه المرحوم ماتيو مجدي العلاوي البيان التالي:



ورد في بعض وسائل التواصل الإجتماعي أخباراً لا تمت إلى الحقيقة بصلة عن طبيعة وفاة المرحوم ماتيو مجدي العلاوي، ويهم العائلة إنتظار استكمال التحقيقات لمعرفة سبب الوفاة.



لذا ترجو العائلة من الجميع عدم نشر هذه الأخبار والإكتفاء بالصلاة لراحة نفس ماتيو الذي أحب الحياة وأعطى من ذاته لخدمة الفقراء وعمل الخير.