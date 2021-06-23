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في انطلياس ... تركت المفتاح داخل السيارة وحصل ما لم يكن بالحسبان!

23
JUNE
2021
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صدر عـن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة

 

البلاغ التالي:

الساعة 1:30 من ظهر يوم الثلاثاء 22-6-2021، أقدم شخص على سرقة سيّارة نوع مرسيدس من محلّة أنطلياس، بعد أن ترجّلت منها مالكتها، لفترة قصيرة، تاركةً المفاتيح فيها. ولمّا حاولت منعه من الاستيلاء على السيّارة، عبر تمسّكها بالباب، سقطت أرضاً وتعرّضت للأذى، وقد جرى نقلها إلى المستشفى للمعالجة.

من خلال المتابعة الفورية والتنسيق بين القطعات المعنية، تمكّن عناصر حاجز ضهر البيدر من توقيف السّارق عند الساعة 15:30 من التاريخ ذاته، أثناء مروره على متن السّيّارة، وتبيّن أنّه يدعى:

ن. ع. (من مواليد عام 1995، سوري)

التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.


تهيب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بالمواطنين إقفال سيّاراتهم لدى ترجّلهم منها، وعدم ترك المفاتيح بداخلها، ولو لفترة وجيزة، تفادياً لسرقتها أو للسرقة من داخلها.

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