ضبط مخزن للمخدرات .. وتوقيف عدد من الأشخاص

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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 23 / 6 / 2021، دهمت دورية من مديرية المخابرات تؤازرها قوة من الجيش في منطقة صبرا – الضاحية الجنوبية هنغاراً لتوضيب المخدرات وتخزينها، ويعتبر المخزن الأساسي لمروجي المخدرات في منطقتي بيروت وجبل لبنان. وقد ضبطت بداخله كمية من المخدرات على اختلاف أنواعها (باز كوكايين، كوكايين، حشيشة، سيلفيا، كناكيمو، كاريزول، ترمادول) ومبلغاً مالياً ودراجتين نارييتين. كما أوقفت كلاً من: (ع.ع)، (ع.ق)، (ح.ز)، (ر.أ) و(ع.ز) والسوريين (م.ب)، (ح.أ) و(ع.ح)، والفلسطيني (و.ح)، والمصري (ي.ح).



سُلّمت المضبوطات، وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.