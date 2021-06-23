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مخزومي: خوفي اننا نبيع المواطنين كلاما حتى نشتري الانتخابات

23
JUNE
2021
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اعتبر النائب فؤاد مخزومي، في تصريح ادلى به ظهر اليوم في المجلس النيابي، "ان ما سمعناه في لجنتي المال والموازنة والادارة والعدل يظهر حسن النية، والسؤال الذي ما زلنا نسأله كيف سيكون توزيع البطاقة التمويلية وما هو الشق بالنظام الذي سيكون عادلا لكي نستطيع ان نوزعه على كل اهلنا".

 

وقال: "خوفي اننا نبيع المواطنين كلاما كبيرا ونظهر حسن النية، السؤال هل يا ترى سنستعمل 260 مليون دولار للبنك الدولي؟ وهل يا ترى سنأخذ اموالا كانت محضرة لبعض المشاريع ولم تنفذ من اجل ان نستعملها لاهلنا الاكثر عوزا في البلد؟".

 

اضاف: "من جهة ثانية، يقول البنك المركزي انني غير مستعد ان استعمل الاحتياط الالزامي الا اذا صدر تشريع، والسؤال ماذا كان يفعل طيلة هذه المدة. عندما كان يأخذ كل اموال الناس ويستعملها لتمويل الدولة ألم يكن بحاجة لقانون، واليوم اصبح من مسؤولية مجلس النواب ان يشرع"؟.

 

وتابع: "أعتقد ان هناك قصة كبيرة، وهذه محاولات لشراء الوقت قبل الانتخابات. لا أرى مشروعا جديا وفعليا، انها عملية بيع كلام حتى نشتري الانتخابات، وهذا امر محزن. ما يحصل ان هناك عملية رفع دعم تدريجي عن بعض السلع، لانهم عودونا ان يرفعوا سعر الصرف، وبعدها نقول كمواطنين "دخيلكم لا ترفعوه". هذه ليست طريقة".

 

وأردف: "الامر الثاني، نحن في مجلس النواب عملنا هو ان نشرع وليس ان نأخذ دور الحكومة الرافضة لان تمارس دورها او تجتمع. نسمع رئيس مجلس الوزراء يقول انا مستقيل، أريد القول ما زلتم موظفين في الدولة وتأخذون اموالا من المواطنين ولا تزال هواتفكم وحراستكم على حساب الدولة. أمر محزن انه لم يعد هناك مسؤولية، ومنظومة الدولة تنهار والكل يتمسك بالقشور ليحافظوا على بعضهم، عسى ان يجروا الانتخابات مع بعضهم البعض. الفكرة الاساسية هي ان يربحوا الانتخابات وان يفاوضوا من موقع اقوى بعد الانتخابات. السؤال لهذه الطبقة، اين دور المواطن في معادلاتكم؟".

 

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