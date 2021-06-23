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طرابلسي: الثقة التي سنعطيها للحكومة ستكون على اساس تشكيل الحكومة وبرنامج عملها

23
JUNE
2021
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اعتبر عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ادكار طرابلسي بانه من غير المقبول ان يضع رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري التكليف بجيبه ولا يكلف الحكومة، ونحن قدمنا الكثير من التنازلات في اطار التأليف.

ولفت طرابلسي في برنامج حوار اليوم عبر شاشة الـOTV، الى ان المعركة اليوم هي معركة وجودية، تبدا بالحكومة وبعدها الاستحقاقات النيابية والبلدية والرئاسية، وهناك من يسخر الطائفة لمصالحه الخاصة. واكد ان الهم اليوم هو هم اقتصادي اكثر منه سياسي، والبحث اليوم هو بالبطاقة الائتمانية وكيفية العبور الى المرحلة المقبلة.

واكد رفض فكرة المثالثة في البلد، خاصة وانه يتم طرحها بطريقة مقنعة. ودعا الى تمثيل المجتمع المدني والهيئات على الارض في الحكومة، واعتبر بانه حتى لو تم اعطاء الوزيرين المسيحيين للحريري هل يشكل الحكومة؟ والثقة التي سنعطيها للحكومة ستكون على اساس تشكيل الحكومة وبرنامج عملها. واكد بان الثقة لا تطرح اليوم ونحن لن نوقع على ورقة بيضاء، وموضوع الثقة سيكون بعد ملف البيان الوزاري.

وسال طرابلسي كيف نريد اعطاء الثقة المسبقة لفريق مسؤول عن ما وصلنا اليوم من ازمة اقتصادية. ولفت الى اننا في مسار خطير ونحن نعمل على تامين استمرارية شعبنا. واوضح بان هناك اجماع مسيحي على قانون الانتخاب الحالي.

 

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