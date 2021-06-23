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قطع طرقات .. وزحمة سير خانقة!

23
JUNE
2021
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تتواصل الاحتجاجات وقطع العديد من الطرق في مدينة طرابلس وجوارها. وعمد المحتجون منذ عصر أمس وحتى الساعة، على اقفال أوتوستراد طرابلس بيروت عند نقطة البالما بالاتربة والحجارة، وتحولت حركة السير الى الطريق البحرية مما تسبب بزحمة سير خانقة، وسط حضور كثيف لعناصر الجيش.


في حين اقفل عدد من المحتجين الطريق الدولية في مدينة البدوي بالاتربة وحاويات النفايات والحجارة، كما قطع آخرون الطريق التي تربط محلة ابي سمرا في طرابلس بمنطقة القبة ومدينة زغرتا.


وتشهد طرق البحصاص والقلمون زحمة سير خانقة، وتعمل عناصر قوى الامن الداخلي على تسهيل مرور السيارات، في حين تشهد شوارع مدينة طرابلس الداخلية والرئيسية حركة سير خجولة جدا، فيما توقفت معظم الفانات والباصات عن العمل ونقل الركاب بسبب فقدان مادتي البنزين والمازوت.

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