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الجائزة السنوية الكبرى لـــ"L’Oeuvre d’Orient" منحت لكتاب رسالة اليسوعيين في غزير 1843-1965

23
JUNE
2021
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منحت مؤسسة " عمل الشرق " L’Oeuvre d’Orient الفرنسية جائزتها السنوية الكبرى للعام ٢٠٢١ للكتاب الذي اعده السفير خليل كرم بالتعاون مع الكاتب شربل متى حول "رسالة اليسوعيين في غزير "La mission jésuite de Ghazir 1843-1965 ، الذي يعرض بالمستندات والوثائق تاريخ الرهبنة اليسوعية في لبنان .

 

وصدر الكتاب عن منشورات de l’USJ Presses الصادرة عن جامعة القديس يوسف في بيروت . ويقع الكتاب في 154صفحة من الحجم المتوسط ويتضمن اكثر من 340 وثيقة وصورة اصلية جُلها من القرن التاسع عشر جمعت على مدى سنوات من ارشيف الرهبنة في بيروت وفرنسا وروما ومراسلات الرهبان مع علائلاتهم.


وفي الكتاب شهادات تبرز دور الرهبنة اليسوعية في خدمة الكنائس الشرقية لاسيما من النواحي التربوية . تجدر الاشارة الى ان اكثر من 70 كتاباً تنافسوا للحصول على الجائزة التي تعتبر الابرز من بين الجوائز للاعمال الادبية والثقافية . ورأست اللجنة التحكيمية الامينة العامة للاكاديمية الفرنسية السيدة هيلين كارير دانكوس .


وفي المناسبة اعرب السفير كرم عن شكره لمؤسسة " عمل الشرق L’Oeuvre d’Orient "على تقديرها للجهد الذي بٌذل لاعداد الكتاب من قبل فريق العمل ، ولجميع المعنيين الذين تعاونوا في تأمين المستندات والوثائق الواردة فيه وتطلب ذلك وقتا وجهدا ومتابعة . واشار السفير كرم الى انه يعتز بهذه الوثيقة التاريخية التي ستبقى ذخرا للاجيال القادمة ومرجعا يمكن العودة اليه لتأريخ مرحلة مهمة من تاريخ لبنان .

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