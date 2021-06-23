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عناوين الصحف ليوم الأربعاء 23 حزيران 2021

23
JUNE
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 الأخبار : اتحاد الكرة: للفشل آباء أيضاً

سعر البنزين إلى أكثر من 192 ألف ليرة والغاز المنزلي إلى أكثر من 125 ألفاً: الدولة تستبدل الدعم بـ 93 دولاراً للأسرة

 

 

 


الديار : الازمة تستعر: رفع سعر ربطة الخبز والبنزين ينفد نهاية الاسبوع
بري يحرج الحريري حكوميا والعونيون يلوحون بالتصعيد
الراعي يهاجم الطبقة الحاكمة «الهدامة» وعون يستنجد بـ «المغتربين»

 

 



نداء الوطن : الراعي لاستعادة "مقاومة الأجداد": يداي مقيّدتان لكنّ لساني حرّ
عون يحضّر "ضربة قاضية": جبران "ما سقط"!

 

 

 


اللواء : بعبدا تنتظر مساعي حزب الله.. للإنقضاض على حلف برّي - الحريري!
العقوبات تسابق قروض البنك الدولي للبطاقة التمويلية.. وبيروت ثالث أغلى عاصمة في العالم

 

 

 

البناء : بوريسوف نقل للأسد نتائج قمّة بوتين بايدن والتقارب حول سورية… وتصعيد متزايد في فلسطين / إغلاق مواقع إعلاميّة في واشنطن ورفع عقوبات… وإيران: الاتفاق منجز نحو الجولة المقبلة / حزب الله يستكشف «تنازلات باسيل الحكوميّة» لمطابقتها مع مبادرة برّي قبل بحث منح الثقة /

 

 

 

 

النهار : تحت وطأة الاختناقات والرفع التسلسلي للدعم

 

 

 


الجمهورية : إتصالات هادئة ولا نتائج

 

 

 


the daily star : Berri: Hariri won’t quit over Cabinet obstruction

 

 

 


l'orient le jour : I – Quand le Hezbollah commence à infiltrer l’État

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