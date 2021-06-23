عناوين الصحف ليوم الأربعاء 23 حزيران 2021

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الأخبار : اتحاد الكرة: للفشل آباء أيضاً

سعر البنزين إلى أكثر من 192 ألف ليرة والغاز المنزلي إلى أكثر من 125 ألفاً: الدولة تستبدل الدعم بـ 93 دولاراً للأسرة



الديار : الازمة تستعر: رفع سعر ربطة الخبز والبنزين ينفد نهاية الاسبوع

بري يحرج الحريري حكوميا والعونيون يلوحون بالتصعيد

الراعي يهاجم الطبقة الحاكمة «الهدامة» وعون يستنجد بـ «المغتربين»





نداء الوطن : الراعي لاستعادة "مقاومة الأجداد": يداي مقيّدتان لكنّ لساني حرّ

عون يحضّر "ضربة قاضية": جبران "ما سقط"!



اللواء : بعبدا تنتظر مساعي حزب الله.. للإنقضاض على حلف برّي - الحريري!

العقوبات تسابق قروض البنك الدولي للبطاقة التمويلية.. وبيروت ثالث أغلى عاصمة في العالم

البناء : بوريسوف نقل للأسد نتائج قمّة بوتين بايدن والتقارب حول سورية… وتصعيد متزايد في فلسطين / إغلاق مواقع إعلاميّة في واشنطن ورفع عقوبات… وإيران: الاتفاق منجز نحو الجولة المقبلة / حزب الله يستكشف «تنازلات باسيل الحكوميّة» لمطابقتها مع مبادرة برّي قبل بحث منح الثقة /

النهار : تحت وطأة الاختناقات والرفع التسلسلي للدعم



الجمهورية : إتصالات هادئة ولا نتائج



the daily star : Berri: Hariri won’t quit over Cabinet obstruction



l'orient le jour : I – Quand le Hezbollah commence à infiltrer l’État