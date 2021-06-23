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أسرار الصحف ليوم الأربعاء 23 حزيران 2021

23
JUNE
2021
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 البناء : خفايا وكواليس

كواليس

قالت مصادر إعلاميّة أميركيّة إن البيت الأبيض عمّم معادلة عنوانها أن القرار الإيراني في الملف النوويّ بيد المرشد الإمام الخامنئي ولا يتأثر بتغير الرئاسات في إطار الجواب على سؤال ما إذا كان انتخاب السيد رئيسي سيؤثر على الموقف الأميركي من التفاوض على العودة إلى الاتفاق.

 

خفايا

قال دبلوماسيّ في مفوضيّة الاتحاد الأوروبيّ للشؤون الخارجيّة إن المفوض جوزيب بوريل يدرس تشكيل لجنة خبراء لبنانيين بالتشاور مع الأطراف السياسية الرئيسية للبحث بتطوير صيغة النظام السياسي وجعله أكثر مرونة وكيفيّة تخفيف التنظيم الطائفي للسلطة من دون المساس بتوازنات الطوائف.

 

 

 

 

نداء الوطن : خفايا

توقعت مصادر متابعة ان يستمر إضراب المحامين الى ما بعد العطلة القضائية بسبب دخول الإضراب في المزايدات بين أعضاء مجلس النقابة والمرشحين للانتخابات النقابية.

 

بدأت بعض الشخصيات السياسية والوزارية السابقة والجمعيات ترفض الحصول على مخصّصاتها من حزب فاعل بسبب توفر التمويل من جهات أخرى ما يحتم تبدلاً في مواقفها وتوجهاتها وأولوياتها.

 

توقع مصدر أمني ارتفاع عدد ضحايا غياب الأمن الإجتماعي والغذائي حيث بلغ عدد الضحايا خلال العام 2021 على الطرقات ومحطات المحروقات والتعاونيات والملاحم اكثر من 15 قتيلاً و46 جريحاً.

 

 

 


اللواء : أسرار

همس
تبين لجهات دبلوماسية، التقت على هامش اجتماع الاتحاد الأوروبي أن لبنان، البلد الأكثر تضرراً من العقوبات الأميركية ضد نظام قائم.


غمز
رفضت عاصمة قريبة استقبال شخصين محسوبين على جهة لبنانية على خلفية خلافات قديمة – جديدة!


لغز
أوقف حزب بارز «نظام البطاقة» المباشرة، بعد أن زادت الحاجة إليها، وتعذر الالتزام بها لكل طالب أو طامح!

 

 

 

الجمهورية : أسرار

سياسات تدمّر البلد...

دعا ديبلوماسي عربي أحد كبار المسؤولين الى إعادة النظر في الكثير من السياسات العامة التي تدمّر البلد.

 

دولة تخصص أموالاً لمؤسسات في لبنان

قال نائب في تيار بارز إنّ دولة غربية صديقة تخصص أموالاً في موازنتها لمؤسسات في لبنان مباشرة وليس عبر الدولة.

 

هذا ما رفضه مرجع روحي!

رفض مرجع روحي إقتراح هيئة مدنية داخل طائفته دعوة أقطابها السياسيين إلى عقد اجتماع برعايته لتوحيد الرؤية حيال موضوعات مصيرية

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