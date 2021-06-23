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الأنباء الكويتية : قبول اوراق اعتماد الزعامة الجنبلاطية في دمشق مجدداً ؟

23
JUNE
2021
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بعض ما جاء في مقال عمر جبنجر في الأنباء الكويتية : حليف الرئيس نبيه بري الثابت والدائم وليد جنبلاط، يكاد ان يكون الوحيد الذي يستشعر الخطر ويعمل على تداركه، بالالتفاف حوله بدل مواجهته، في ضوء تضاؤل امكانية مواجهة ما يصح تسميته بالقدر الدولي الغاشم المرسوم للبنان وللمنطقة، ومن هنا كان حديثه عن الأيام الصعبة المقبلة، وان لا حكومة في المدى المنظور، مقدمة للانحناء امام العاصفة التي تبدو للبعض عابرة، وللبعض الآخر مدمرة، طبقا لحسابات المراصد الاقليمية المؤثرة.

وتقع في هذه الخانة، زيارة جنبلاط والوزير السابق وئام وهاب، الى دارة النائب طلال ارسلان، المقرب من دمشق، يوم السبت المقبل، ضمن اطار احتفالي توحيدي لقادة الموحدين الدروز في لبنان، وقد يكون ثمة ما هو مطلوب اكثر من الزعامة الجنبلاطية، لقبول اوراق اعتمادها في دمشق مجددا، وبنصيحة روسية مدعومة، بواقع حال عربي، منقطع الرجاء.

وقد ذكرت بعض مواقع التواصل الاجتماعي، التي تظهر عادة، ثم تختفي، بعد تمرير الرسالة المطلوبة، ان تيمور جنبلاط رئيس كتلة اللقاء الديموقراطي، زار دمشق مؤخرا، في سياق التمهيد للانفتاح المطلوب. علما ان الحزب التقدمي الاشتراكي نفى الزيارة.

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