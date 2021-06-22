living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

هفوات الطائف: أدوات حكم الرئيس ميشال عون - (ابراهيم شعيا)

22
JUNE
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

لعل نهار ٢٢ اوكتوبر ١٩٨٩ كان يوما حافلا وصاخبا لم يعطي الوقت للمشاركين لمراجعة هذا الاتفاق.
ولعل جلسة التصديق عليه في ٤ نوفمبر ١٩٨٩ لم تكن هادئة هي ايضا، ولم تسنح الفرصة والوقت لأي من ال٥٨ شخصية لقراءة نصوص هذا الاتفاق مرتين.
ولربما من نصّ الإتفاق، إسترسل في كتابته وكان على عجلة من أمره لتناتش وسحب صلاحيات الرئاسة الأولى وتقسيمها بين الرئاسة الثانية والثالثة.
ولكن وكما هو معلوم فإن العجلة من الشيطان...
فصحيح أن اتفاق الطائف قد نجح نجاحا باهراً بتهميش دور رئيس الجمهورية وتجريده من أية قدرة على الحكم باستقلالية وتكبيله بمهل دستورية وإمضاءت لا مهرب منها، إلا أنه نسي هفوات وفجوات لم يستطع أحد ملئها إلا رجل واحد! رجل عرف عورات هذا الاتفاق وما ضمرت كلماته من خبث في طياتها...
نعم، انه ميشال عون...
ميشال عون، عرف ان البنود الفضفاضة لهذا الاتفاق ستترك من الالتباس ما قد يشعل حرباً ويطفئ أية معركة اصلاح لبناء الدولة.
ويا للصدف! ها هو اليوم، يتفنّن باستغلال بنوده المبهمة لاعادة دوره وإرساء دعائم حكم لرئاسةٍ لم يبقَ من هيبتها إلا صورة معلقة على الحيطان في الدوائر الرسمية.
لم يتجرأ قبله أي رئيس لفرض معادلته أو حتى تكوين صوتٍ داخل مجلس الوزراء.
فكما قالها وبالفم الملآن رئيس مجلس النواب: "لا يحق لرئيس الجمهورية أن يدلي بصوته داخل مجلس الوزراء فكيف له أن يكون له أصوات بطريقة غير مباشرة؟"
واستهجن بيان رئاسة مجلس النواب كيف لهذا الرئيس أن يتمرّد على اتفاقٍ أرادوا منه التنكيل والتهميش والاستئثار بالسلطة؟
كيف له أن يطالب بتسمية وزراء وهم سمحوا له أن يترأس جلسة مجلس الوزراء فقط من دون إعطائه الحق بالتصويت؟
كيف له أن يتأخر بالدعوة للإستشارات النيابية الملزمة ومطالبته بمعرفة مصير التأليف قبل التكليف؟
كيف له أن يبقي أية تشكيلة وزارية معلقة لديه من دون إمضائها؟

نعم، إنها معركة وجود.
ولمن يأس وتعب واستسلم، ترك، هاجر أو خان...نقول له..
في دولة عاب فيها الفساد واستشرى، وتآكلت مفاصلها واهترءت تحت وطأة الطائفية والزبائنية والرشوة... لا أمل إلا باللعب من الداخل، وتفخيخ الفجوات وتفكيك شبكات مافيا الدولة العميقة.
وكما هي الحال اليوم: تطهير الجسم من الخلايا السرطانية قد يقتل بعض الخلايا السليمة. وعلى الأغلب، فإن العوارض الجانبية تنهك الجسد وتهدّ الروح وتضعف الإيمان لحد تمني الموت...
ولكن، بعض العلاجات تشفي...والبعض الأخر يغلبها الخبيث...
فهل خبثاء الوطن سيتغلبون عليه؟

ابراهيم شعيا.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout