" لبنان القوي" : الاستمرار في حال المراوحة هو بمثابة ارتكاب جريمة !

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عقد تكتل لبنان القوي اجتماعه الدوري الكترونياً برئاسة النائب جبران باسيل، واصدر البيان الآتي:

1 – يأمل التكتل ان تشكّل المواقف التي اطلقها رئيسه يوم الأحد الماضي والفكرة التي قدّمها كركيزة انطلاق لتزخيم الاتصالات واجراء المشاورات اللازمة لقيام الحكومة الاصلاحية الموعودة، واطّلع التكتل من رئيسه على المتابعة الجارية جرّاء ذلك. واكد رئيس التكتل ان لا أحد يحق له تحويل اللبنانيين الى أسرى معادلة اللاءات المانعة للتشكيل بعد كل التنازلات والتسهيلات التي تم تقديمها. وشدّد التكتل على ان الاستمرار في حال المراوحة هو بمثابة ارتكاب جريمة بحق الناس وهذا ما لن يشارك فيه او يسكت عنه او يقبل باستمراره.



2 - يعلن التكتل ان تأمين المحروقات والدواء والمواد الاساسية أمر حيوي لا يجوز ان يتوقف اطلاقاً كما لا يجوز السماح بارتفاع حاد في الاسعار دون تأمين المساعدة اللازمة للمحتاجين وان المسؤولين في حكومة تصريف الأعمال كما في مصرف لبنان وفي الكتل النيابية مدركون ذلك فلماذا المكابرة والمزايدة طالما ان الحل الجذري المعروف يتمثل بترشيد الدعم تدريجاً واقرار البطاقة التمويلية. ويرى التكتل ان وقف الدعم نهائياً والامتناع عن اقرار خطّة الترشيد والبطاقة التمويلية سيتسبّبان بانقطاع المواد وبالتهاب اسعارها وسيشعل اضطرابات اجتماعية كبيرة فمن سيتحمل مسؤولية العتمة وانقطاع الكهرباء عن المرضى في المستشفيات وتداعيات فقدان المواد الأساسية واختفاء الدواء وبالتالي تهديد حياة الناس.

ان عدم اقرار خطة ترشيد الدعم يعني القضاء على ما تبقى من مدّخرات اللبنانيين فيما يسعى التكتل الى الحفاظ عليها فعلياً.



3 - ينوّه التكتل باقرار لجنة التربية اقتراح قانون الهوية التربوية الذي يحدّ من عملية الفساد والغش في المجال التربوي من خلال البطاقة التي ترافق الطلاب في جميع مراحل حياتهم الدراسية وتوحّد المعلومات عنهم في جميع الوزارات والادارات.