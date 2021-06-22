ارتفاع اسعار الاستهلاك في لبنان... كيف جاءت الأرقام؟

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أعلنت ادارة الاحصاء المركزي في رئاسة مجلس الوزراء ان مؤشر اسعار الاستهلاك في لبنان لشهر ايار 2021 سجل ارتفاعا وقدره 6,06% بالنسبة لشهر نيسان 2021. كما سجل هذا الرقم على صعيد المحافظات ما يلي:



ارتفاعا في محافظة بيروت وقدره 6,66%

ارتفاعا في محافظة جبل لبنان وقدره 5,57%

ارتفاعا في محافظة الشمال وقدره 6,34%

ارتفاعا في محافظة البقاع وقدره 6,81%

ارتفاعا في محافظة الجنوب وقدره 5,32%

ارتفاعا في محافظة النبطية وقدره 6,40%

واشارت الى ان مؤشر اسعار الاستهلاك في لبنان لشهر أيار 2021 سجل ارتفاعا وقدره 119,83% بالنسبة لشهر أيار 2020. كما بلغ تضخم اسعار الاستهلاك خلال الاشهر الاولى من السنة 33,2% .



وأعلنت انه لمزيد من التفاصيل يمكن الاطلاع على نتائج مؤشر الاسعار على صفحة الانترنت الخاصة بالادارة على العنوان التالي: www.cas.gov.lb