ارتفاع اسعار الاستهلاك في لبنان... كيف جاءت الأرقام؟

A+
A-
أعلنت ادارة الاحصاء المركزي في رئاسة مجلس الوزراء ان مؤشر اسعار الاستهلاك في لبنان لشهر ايار 2021 سجل ارتفاعا وقدره 6,06% بالنسبة لشهر نيسان 2021. كما سجل هذا الرقم على صعيد المحافظات ما يلي:
ارتفاعا في محافظة بيروت وقدره 6,66%
ارتفاعا في محافظة جبل لبنان وقدره 5,57%
ارتفاعا في محافظة الشمال وقدره 6,34%
ارتفاعا في محافظة البقاع وقدره 6,81%
ارتفاعا في محافظة الجنوب وقدره 5,32%
ارتفاعا في محافظة النبطية وقدره 6,40%
واشارت الى ان مؤشر اسعار الاستهلاك في لبنان لشهر أيار 2021 سجل ارتفاعا وقدره 119,83% بالنسبة لشهر أيار 2020. كما بلغ تضخم اسعار الاستهلاك خلال الاشهر الاولى من السنة 33,2% .
وأعلنت انه لمزيد من التفاصيل يمكن الاطلاع على نتائج مؤشر الاسعار على صفحة الانترنت الخاصة بالادارة على العنوان التالي: www.cas.gov.lb