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هذه شروط دخول المسافرين اللبنانيين الى بلجيكا وهولندا!

22
JUNE
2021
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أعلنت شركة طيران الشرق الاوسط -الخطوط الجوية اللبنانية في بيان، انه "إضافة الى كل من فرنسا، قبرص، ألمانيا، الدانمارك واليونان، فقد سمحت كل من بلجيكا وهولندا للبنانيين من حملة تأشيرة Visa Type C بدخول أراضيهما.

تطبق بعض الاستثناءات على بعض المقيمين في لبنان حاملي جوازات سفر أجنبية تخولهم الدخول إلى بلجيكا وهولندا من دون الحصول على تأشيرة مسبقة، حيث لا يسمح لهم حالياً بالسفر من دون الحصول على إذن سفر للضرورة من السفارة المعنية. شرط الدخول الإلزامي إلى كل من بلجيكا وهولندا هو فقط تعبئة الاستمارة الخاصة بالراكب:

- الإستمارة الخاصة بالراكب المتوجه الى بلجيكا "Passenger locator form" عبر هذا الرابط - الإستمارة الخاصة بالراكب المتوجه الى هولندا "Passenger locator form" عبر هذا الرابط (ابتداءً من 24/6/2021) ليس هناك أية إجراءات أخرى مطلوبة مثل نتيجة فحص PCR أو شهادة تلقيح رسمية.

من المعلومات يرجى مراجعة: مركز الإتصالات MEA Call Center 961-01-629999 - [email protected] أو زيارة: www.mea.com.lb

 

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