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فاجعة السعديات تابع .. تفاصل جديدة عن الكارثة!

22
JUNE
2021
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لليوم الثاني والجنوب تحت صدمة الحادث الذي تسبب، أمس، بوفاة أم وأولادها الأربعة على أوتوستراد الجية عصراً. فيما لا يزال جريحان في حال الخطر الشديد.


بلدة الشرقية في قضاء النبطية، تبكي ابنتها فاطمة قبيسي وبناتها زهراء وآية وتيا وليا، اللواتي يُقمن في البلدة مسقط رأس قبيسي منذ حوالي ثلاث سنوات، بعد سفر رب العائلة عماد حويلي من بلدة جويّا، إلى إحدى دول أفريقيا للعمل.


وفي حين لم تُحسم بعد ملابسات الحادث، تستمر التحقيقات من قبل قوى الأمن الداخلي والشرطة العسكرية في الجيش اللبناني، لكون أحد الضحايا هو حسين أمين، تلميذ في الكلية الحربية. وتم تداول معلومات عن أن العائلة كانت في سيارتها، فيما كان أحد الأقارب من آل الزين يتولى القيادة، في الطريق من الجنوب إلى بيروت. وعند وصولهم إلى المقطع بين الجية والسعديات، فوجئوا بسيارة أمين آتية في الاتجاه المعاكس، للوصول إلى إحدى محطات البنزين الواقعة على بعد أمتار خلف موقع الحادث.


الاصطدام المباشر والقوي بين السيارتين، أتى نتيجة السرعة الزائدة وتسبب بوقوع الضحايا، قبل أن تصطدم بالسيارتين، ثلاث سيارات أخرى.


عائلة قبيسي لم تحدد موعد ومكان الدفن إلى حين وصول الوالد من أفريقيا، كما كان مقرراً قبل وقوع الحادث، يوم غد الأربعاء.

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