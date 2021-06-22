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إرسال صور وفيديوهات حميمة .. إليكم التفاصيل!

22
JUNE
2021
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وردت شكوى إلى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتيّة وحماية الملكية الفكرية في وحدة الشرطة القضائيّة بتاريخ 16-6-2021، مقدّمة من مواطنة ضدّ مجهول بجرم ابتزاز وقرصنة حسابها الإلكتروني وتهديد بنشر صور خاصّة بها.

بعد الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة التي قام بها عناصر المكتب، تمّ تحديد مكان المشتبه به في بلدة بحمدون، وتوقيفه بتاريخ 17-6-2021، ويدعى: س. ط. خ. (مواليد عام 1995، سوري الجنسية)، وهو من أصحاب السّوابق بالجرم ذاته.

وفي بلاغ، أوضحت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أنه "بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة تهديد وابتزاز المدّعية طالباً منها إرسال صور وفيديوهات حميمة عائدة لها، كذلك أفاد بأنه أقدم على استخدام حسابها للإيقاع بضحايا آخرين. وقد تجاوز عدد الحسابات التي قام بقرصنتها الـ /750/ حساباً على تطبيقَي "Facebook" و"Instagram"، يتم العمل من قِبل عناصر المكتب المذكور على إعادتها إلى أصحابها".

وطلبت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، مِمَّن وقعنَ ضحية أعمال مماثلة، الحضور إلى مركز المكتب المذكور، الكائن في ثكنة العقيد الشهيد جوزف ضاهر– بولفار كميل شمعون، أو الاتصال على الرقم: 293293-01 تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللّازمة.

كما حذّرت المواطنين من مغبّة الوقوع ضحية هؤلاء المبتزّين الذين يستخدمون برامجاً عدّة لقرصنة الحسابات الإلكترونية، وتطلب منهم عدم فتح أي رابط مشبوه أو مجهول المصدر، أو تدوين بريدهم الإلكتروني أو كلمة المرور عليه. وعند تعرّض إي مواطن لقرصنة حسابه الإلكتروني الاتصال فوراً بالمكتب المذكور على الرقم 293293/01، لتوجيهه ومساعدته.

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