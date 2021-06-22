هيئة المهندسين في التيار تردّ على مغالطات النقيب جاد تابت

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ردا على تصريح سعادة نقيب المهندسين لمحطة ال OTV في نشرتها الرئيسية الاثنين ٢١ حزيران عن الانتخابات في النقابة في بئر حسن، يهم هيئة المهندسين في التيار الوطني الحر تصويب المغالطات التي اوردها النقيب جاد تابت على الشكل التالي:

١- بخصوص عائق تجهيز ٥ مراكز للنقابة ليومي الانتخابات بدل مركز واحد نسأل سعادة النقيب، ايُّهما اسهل، تجهيز مراكز هي اساساً مجهزة او تأمين حافلات من هذه المراكز لنقل المهندسين الى بئر حسن؟

٢- بخصوص تامين تدريب الموظفين على الاجراءات الصحية لمواجهة الكورونا. جوابنا للنقيب تابت اننا تقدمنا منه بطلب اجراء الانتخابات في مراكز المحافظات في ١١ ايار الفائت بعد ان تاكدنا ان الجهات المسؤولة عن تدريب الموظفين على اجراءات السلامة والوقاية من الكورونا على اتم الاستعداد لاجراء التدريب في اي مكان يُطلب اليها التوجه اليه. والسؤال، هل ان وجود ١٤٠٠ شخص في مكان واحد في نفس اللحظة طوال النهار امرٌ صحي ومسموح به في ظل ظرف جائحة الكورونا؟

٣- بخصوص امكانية تصويت المهندس اكثر من مرة في اكثر من مركز وموضوع جودة الانترنت الجواب لسعادة النقيب هو ان الامر مستحيل خاصة وان التطبيق المعلوماتي المستعمل في النقابة، او اي تطبيق بسيط آخر يمكن استعماله، يربط مراكز النقابة لحظة بلحظة اضافة الى توقيع المهندس عند ممارسته حق الاقتراع مقابل اسمه علما ان سرعة الانترنت المطلوبة لهذه التطبيقات ليست عالية.

٤- في موضوع تاجيل الانتخابات ل ٧ مرات ودعوته الى انتخابات ديمقراطية ونقابية ومهنية جوابنا لسعادته انه يضرب الديمقراطية في حرمانه مهندسي المحافظات من ممارسة حقهم في ظل ازمة المحروقات ونساله هل ان المهنية تكون في مخالفة القوانين لناحية ضرب المهل المذكورة صراحة فيها؟

بناء عليه، كان من الاجدى لسعادة النقيب لو انه صَوَّتَ داخل مجلس النقابة مع اجراء الانتخابات في المحافظات بدل ايجاد تبريرات غير علمية وبعيدة عن الحقيقة لان تصويته كان سيؤدي الى تحقيق مشروع اصلاحي مهم للمهندسين وللنقابة التي بات حجمها بحاجة الى اكثر من المراكز الخمس الموجودة حاليا.

ان هيئة المهندسين في التيار الوطني الحر تضع هذه الحقائق أمام الزملاء المهندسين، وجميعهم بات يستعمل التكنولوجيا الرقمية وقسم منهم من المختصين في هذا المجال. ان سعادة النقيب اكد في تصريحه هذا بما لا شك فيه على الكيدية التي مارسها بحق قسمٍ كبيرٍ من المهندسين من خلال وقوفه الى جانب بعض الجهات السياسية المعروفة في مجلس النقابة الرافضة لاي اصلاح نقابي واي تطوير في عمل نقابة تضم خيرة المختصين في كل القطاعات الهندسية بهدف ابقاء سطوة هذه القوى على مقدرات النقابة.