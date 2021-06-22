عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 22 حزيران 2021

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الأخبار : مصرف لبنان: سلامة يقرّر سلامة ينفّذ سلامة يراقب سلامة يحاسب

اتفاق بين وزارة الصحة ومصرف لبنان على آلية دعم استيراد الدواء: البرلمان يماطل في إقرار «البطاقة»

الديار : «استياء» اميركي ــ اوروبي من باسيل والحريري : «الثنائي الشيعي» يدير البلد!

واشنطن لن تمنح «اسرائيل» «الضوء الاخضر» لمواجهة عسكرية مع حزب الله

الحكومة في «الثلاجة».. «التيار» يواصل هجومه «وصمت» في حارة حريك ؟

نداء الوطن : عويدات يدرس ملاحقة غادة عون "جزائياً"

برّي "لن يتراجع"... و"حزب الله" يلحق باسيل "عَ باب الدار"

اللواء : إجتماع بروكسيل اليوم: البحث عن قيادة لوقف انهيار لبنان!

بعبدا تدرس «بدائل الحكومة».. والسراي تبرّر التقاعس.. والمصارف تنتظر تعليمات المركزي لسحب الـ400 دولار



البناء : رئيسي لا يريد لقاء بايدن ومنفتح على الجوار… والسياسة الخارجيّة لا تبدأ ولا تنتهي بالاتفاق النوويّ / تصعيد في غزة والمقاومة تهدّد باجتياح المستوطنات… ورويترز تتحدّث عن اقتراب اتفاق اليمن / حزب الله يسعى لتدوير الزوايا بين برّي وباسيل تمهيداً لاستئناف المبادرة… وحلّ عقدة منح الثقة /



الجمهورية : بدل المبادرات .. عرض عضلات !

النهار : بري لـ"النهار": لا حكومة ... ولا اعتذار الإنهيار لا ينتظر انتخابات وتخوّف أمني



the daily star : Berri adamant on initiative despite Bassil’s escalation

l'orient le jour : Le Liban face au défi d’un vieillissement rapide de sa population