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عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 22 حزيران 2021

22
JUNE
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 الأخبار : مصرف لبنان: سلامة يقرّر سلامة ينفّذ سلامة يراقب سلامة يحاسب

اتفاق بين وزارة الصحة ومصرف لبنان على آلية دعم استيراد الدواء: البرلمان يماطل في إقرار «البطاقة»

 

 

 

الديار : «استياء» اميركي ــ اوروبي من باسيل والحريري : «الثنائي الشيعي» يدير البلد!
واشنطن لن تمنح «اسرائيل» «الضوء الاخضر» لمواجهة عسكرية مع حزب الله
الحكومة في «الثلاجة».. «التيار» يواصل هجومه «وصمت» في حارة حريك ؟

 

 

 

 

نداء الوطن : عويدات يدرس ملاحقة غادة عون "جزائياً"
برّي "لن يتراجع"... و"حزب الله" يلحق باسيل "عَ باب الدار"

 

 

 

اللواء : إجتماع بروكسيل اليوم: البحث عن قيادة لوقف انهيار لبنان!
بعبدا تدرس «بدائل الحكومة».. والسراي تبرّر التقاعس.. والمصارف تنتظر تعليمات المركزي لسحب الـ400 دولار

 

 

 


البناء : رئيسي لا يريد لقاء بايدن ومنفتح على الجوار… والسياسة الخارجيّة لا تبدأ ولا تنتهي بالاتفاق النوويّ / تصعيد في غزة والمقاومة تهدّد باجتياح المستوطنات… ورويترز تتحدّث عن اقتراب اتفاق اليمن / حزب الله يسعى لتدوير الزوايا بين برّي وباسيل تمهيداً لاستئناف المبادرة… وحلّ عقدة منح الثقة /

 

 

 


الجمهورية : بدل المبادرات .. عرض عضلات !

 

 

 

 

النهار : بري لـ"النهار": لا حكومة ... ولا اعتذار الإنهيار لا ينتظر انتخابات وتخوّف أمني

 

 

 


the daily star : Berri adamant on initiative despite Bassil’s escalation

 

 

 

l'orient le jour : Le Liban face au défi d’un vieillissement rapide de sa population

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