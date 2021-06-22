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أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 22 حزيران 2021

22
JUNE
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البناء : خفايا وكواليس

كواليس

قال مصدر حقوقي أوروبي إن قضية المعتقلين السياسيين في البحرين صارت فوق قدرة الاتحاد الأوروبيّ على الصمت. وقال المصدر إن بلوغ عدد السجناء السياسيين ثلاثة آلاف وإصابة أكثر من مئة منهم بكورونا ووفاة أحدهم وتعرّض القادة بينهم لمشاكل صحية جسيمة دفعت بعض النواب في البرلمان الأوروبي لطلب إنزال عقوبات بحكومة البحرين.

 

خفايا

قال مصدر على صلة بالاتصالات بالمسار الحكومي إن مناخات التهدئة بين التيار الوطني الحر وحركة أمل تشكل نقطة الانطلاق في أي مسعى جديد مسجلاً تقدماً بهذا الاتجاه تم تحقيقه، مضيفاً أن هناك مقترحات قيد التداول يجري نقاشها وتقييمها قبل طرحها على المعنيين بالملف الحكومي.

 

 


نداء الوطن : خفايا

يسود أوساط المحامين إمتعاض بسبب الإضراب المفتوح الذي أعلنته نقابتهم والذي يعتبرونه بلا أفق وغير موفق التوقيت خصوصاً بعد توقف عن العمل دام شهوراً طويلة بفعل "كورونا".

 

إعتبر مرجع وزاري ان تقديمات الضمان الاجتماعي الصحية في ظل ارتفاع كلفة الفاتورة الاستشفائية باتت تشكل 20% من الفاتورة الاستشفائية بينما يتحمل المضمون 80% خلافاً لاحكام قانون الضمان الاجتماعي.

 

 

 

اللواء : أسرار

همس
ما يزال البلد يعاني من الشفافية المالية، على الرغم من المخاطر المهلكة التي أصابته.


غمز
جرت محاولات لترطيب الأجواء، بين مرجع رفيع ورئيس تيار موالٍ، بانتظار خطوات على الأرض!


لغز
عادت قوى «الأمر الواقع» للتحكم بمقدرات المحروقات وتوزيعها والأدوية وتقنينها، والتدخل في كل شاردة وواردة!

 

 

 

الجمهورية : أسرار

رئيس مصلحة يُخصص شقيقته بامتيازات!

يخصص رئيس مصلحة تُعنى بالرقابة في وزارة خدماتية شقيقته بامتيازات خاصة مما أثار حفيظة باقي المراقبين.

 

إهتمام مرجع روحي وآخر حكومي

أثار كلام دبلوماسي غربي عن فشل الطبقة السياسية والحاجة إلى صيغة جديدة لحكم لبنان إهتمام مرجع روحي وآخر حكومي من طائفتين مختلفتين.

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