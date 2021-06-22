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نداء الوطن : لقاء ثلاثي درزي .. "العلاقات السعودية - السورية تأخذ منحى انقلابياً "

22
JUNE
2021
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بعض ما جاء في مقال كلير شكر في نداء الوطن :

تشهد خلدة يوم السبت المقبل لقاء درزياً جامعاً سيضم كلّاً من رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط، رئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني" النائب طلال ارسلان والوزير السابق وئام وهاب رئيس "حزب التوحيد العربي"، وهو، كلقاء ثلاثي، الأول منذ وقوع سلسلة أحداث أمنية تنقلت في الجبل في السنوات الأخيرة، أرخت بثقلها على البيت الدرزي الداخلي بعدما تركت أحداث الشويفات والبساتين تردداتها، التي انعكست على العلاقات الداخلية في أكثر من استحقاق.

 

... لا يمكن عزل هذا اللقاء الأول من نوعه منذ سنوات، عن رياح المتغيّرات التي تحصل على المستوى الدولي كما على المستوى الاقليمي، فيما معروف عن سيد المختارة أنّه الأبرع في مجال السباحة مع تيار المتغيّرات. فالاتفاق النووي على وشك الولادة مرة ثانية، والعلاقات السعودية - السورية تأخذ منحى انقلابياً يتوقع أن يشهد الكثير من التطورات في المدى القريب.

 

كذلك لا يمكن تجاهل السياق السياسي للقاء الذي يأتي بعد أيام قليلة لزيارة ارسلان إلى دمشق وهي الأولى لمسؤول لبناني، قدم التهنئة للرئيس السوري بشار الأسد بإعادة انتخابه.

نداء الوطن
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