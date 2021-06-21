هيئة كولكو مونتريال في التيار الوطني الحر أحيت نشاطاً بمناسبة عيد الأب‎

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أحيت هيئة كولكو مونتريال في التيار الوطني الحر عيد الاب باقامة غداء في مطعم ليالي بيروت . حضر الغداء نائب منسق كولكو كندا الأستاذ جهاد داود، امينة السر في كولكو كندا السيدة عبير شمعون، مسؤولي اللجان في كولكو كندا: شؤون المرأة السيدة نينا عنيد ولجنة التعبئة السيد فادي القسيس بالاضافة الى اعضاء، مناصرين وأصدقاء للتيار . استهل الحفل بكلمة من منسق هيئة كولكو مونتريال انطوان مناسا ، جدد فيها الثقة بمواقف الرئيس العماد ميشال عون ، والدعم لرئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل الذي توجّه بكلمة متلفزة الى المنتشرين اللبنانيين في كندا وعايدهم بعيد الاب مثمناً مواقفهم الداعمة للقضايا الوطنية والاجتماعية.