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عاجل - إصابات كورونا إلى ما دون الـ 50 وماذا عن الوفيات؟

21
JUNE
2021
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أعلنت وزارة الصحة العامة، تسجيل 46 إصابات جديدة بفيروس كورونا، توازياً مع تسجيل 3 حالات وفاة جراء الإصابة بالوباء خلال الساعات الـ 24 الماضية.


وفي تقريرها اليومي حول مستجدات "كوفيد 19"، لفتت الوزارة إلى أن عدد الإصابات الإجمالي ارتفع في البلاد ليصل إلى 543551 حالة، منها 537762 حالة محلية، و5825 وافدة. في وقت بلغ عدد ضحايا الوباء 7825 حالة، وعدد المتعافين منه 530393 شخصاً.


كما أفادت بأن 5674 شخصاً تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح خلال الساعات الماضية، ليرتفع بالتالي عدد الملقحين الإجمالي إلى 1727242.

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