غداء من تنظيم هيئة لبعا في التيار بمناسبة عيد الأب

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بمناسبة عيد الأب نظمت هيئة لبعا في التيار الوطني الحر غداء في مطعم Tapas لبعا بحضور الأب الياس الأسمر والأب جوزيف واكيم، سعادة النائب د.سليم الخوري، النائب السابق د.أمل أبو زيد، ورئيس اتحاد بلديات جزين السيد خليل حرفوش، منسق اللجنة القطاعية في الجنوب د. وسام العميل، منسق مجالس اقضية الجنوب السيد ماهر باسيلا، منسق هيئة قضاء جزين السيد جوني أبي نادر، مقرر مجلس القضاء د. روجيه خوند، رئيس نادي لبعا السيد ربيع رعد ، العميد المتقاعد جوزيف عاصي، بالإضافة إلى حضور حوالي ٦٠ مؤيد للتيار من اهالي بلدة لبعا العزيزة.