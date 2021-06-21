كنعان على خط حلّ ازمة النفايات

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أجرى النائب ابراهيم كنعان ، بعد تكدّس النفايات في شوارع قضاءي المتن وكسروان نتيجة توقف مطمر الجديدة عن استقبالها بسبب التجاوزات الأمنيّة، سلسلة اتصالات شملت وزير الداخليّة والبلديّات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي ورئيس مجلس الإنماء والإعمار المهندس نبيل الجسر والمتعهد داني خوري وشركة "رامكو"، سعياً لإيجاد حلّ لإزالة النفايات التي بدأت تتكدّس على الطرقات.



وقد أسفرت متابعة كنعان عن تلقّي وعد بإعادة استقبال النفايات وإزالتها من الشوارع بدءاً من يوم الثلاثاء، بعد إعطاء فهمي أوامر بضبطه أمنيّاً وتعهد اتحادَي بلديات المتن وكسروان بتخصيصه بعناصر حراسة.



وأكد كنعان أنّ أيّ حلّ لهذه المشكلة يبقى غير كافٍ مع عدم إيفاء الحكومات المتتالية، وآخرها الحكومة الحاليّة، بوعودها بتأمين حلٍّ بديل عن مطمرَي الجديدة وبرج حمود لاستقبال النفايات.