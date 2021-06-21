تويوتا تحتفي بإطلاق الجيل الجديد من لاند كروزر في الشرق الأوسط

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ضمن إطار التزامها الراسخ بتطوير أفضل مركبات على الإطلاق ولتعزيز المكانة الأسطورية لواحدةٍ من أكثر المركبات شعبيةً على مستوى منطقة الشرق الأوسط، أعلنت شركة تويوتا إطلاق الجيل الجديد من مركبة لاند كروزر للعام 2022، والتي تجمع ما بين الأداء المتميز على كافة التضاريس والمقصورة الرحبة عالية الجودة التي تجذب قلوب السائق والركاب وتمنحهم تجربة راقيةً في كافة تنقلاتهم.

ومنذ إصداره الأول في العام 1951، اشتهر لاند كروزر بقدراته الاستثنائية على الطرقات الوعرة في بيئات القيادة الصعبة. ولطالما كان هذا الطراز على مدى مسيرته التي تتجاوز السبعة عقود، وسيلة لا غنى عنها لدعم سبل عيش الناس في المناطق النائية، وقد أسهم في تدفق المساعدات الإنسانية وجهود الإغاثة في حالات الكوارث، فضلاً عن إثراء حياة الناس بتجاربٍ استثنائية توفرها فقط هذه المركبة الأسطورية.

حتى اليوم، نجح لاند كروزر بتحقيق إجمالي مبيعات تراكمية بلغت 10.4 مليون مركبة في 170 دولة حول العالم، والتي أسهمت في نشر المتعة والبهجة بين عملائها، خاصةً في منطقة الشرق الأوسط التي يحظى فيها لاند كروزر بولاء قاعدةٍ واسعةٍ من العملاء بفضل موثوقيته وقوة تحمله وأدائه الفائق على كافة التضاريس، ولا سيما الطرقات الوعرة. وفي مسعىً إلى مواصلة تلبية تطلعات عملاء لاند كروزر باعتباره المركبة التي تتيح التنقل إلى أي مكانٍ بأمان وسلامة، تعمل شركة تويوتا على الارتقاء بهذا الطراز من خلال وضع معايير تطويرٍ وتقييمٍ أكثر صرامةٍ، وذلك استناداً إلى احتياجات السائقين حول العالم.

وبهذه المناسبة، قال تاكامي يوكو كبير مهندسي لاند كروزر: "رغم أن الزمن يتغير، إلا أن لاند كروزر يظل وفياً لجذوره. وهذه المرة، رفعنا سقف طموحاتنا لمركبة لاند كروزر الجديدة كلياً، إذ كان هدفنا تطوير طراز يقدم أفضل أداء على الإطلاق على الطرقات الوعرة، بالإضافة إلى وضع معيار أداءٍ جديدٍ على الطرقات المُعبَّدة للمركبات التي تعتمد بنية هيكليتها على الشاسيه الحامل للهيكل body-on-frame. وهكذا، نحرص أنا وفريقي على أن يختبر العملاء هذا التطور الذي طال انتظاره، والذي يتضمن تحسيناتٍ رائدة على كل من الهيكل ونظام الدفع، وتصميماً خارجياً مذهلاً، ومقصورةً داخليةً مجهزةً بعناصر الفخامة والرفاهية، والتي جميعها ستوفر تجربة قيادة ممتعة للعملاء حتى على التضاريس الوعرة. ويأتي إطلاق المركبة الأسطورية لاند كروزر الجديدة كلياً احتفالاً بمرور 70 عاماً على انطلاقها الأول، وكلي ثقةٌ بأن الطراز الجديد كلياً سيدعم عملاءنا في مختلف أنحاء العالم ويسهم في إثراء حياتهم".

من جهته، قال كي فوجيتا الممثل الرئيس للمكتب التمثيلي لشركة تويوتا في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى: "نحن سعداء بإطلاق لاند كروزر الجديد كلياً الذي طال انتظاره، ويحظى بمكانةً خاصة في قلوب الكثيرين حول العالم، وما يزال يُعَد من أشهر المركبات الرياضية متعددة الاستخدامات في المنطقة. سواءً رغبتَ في قيادتها على الطرقات الوعرة أو التنقل بها في أرجاء المدينة، فتوفر مركبة لاند كروزر متعة التنقل إلى أي مكان وبمستويات راحة غير مسبوقةٍ للسائق والركاب، دون المساومة على الأداء أو الأمان".

وأضاف فوجيتا: "يحمل لاند كروزر الأسطوري بكل فخرٍ إرث تويوتا العريق المتمثّل في موثوقيته العالية وقوة تحمله وأدائه الاستثنائي على مختلف أنواع التضاريس، وقد أصبح جزءاً أساسياً من حياة الناس اليومية على مدى الأعوام السبعين الماضية ليس فقط في منطقة الشرق الأوسط، بل في مختلف أنحاء العالم. ونحن نشكر عملاءنا المخلصين على دعمهم المستمر، ونعيد تأكيد التزامنا بمواصلة العمل جنباً إلى جنب معهم من أجل تحقيق هدفنا الأسمى المتمثل في تطوير أفضل مركباتٍ على الإطلاق".

وفي إشارةٍ لثقتهم الكبيرة بأبعاد التصميم المتميز للمركبة، لم يقم مهندسو تويوتا بإجراء أي تغييرٍ عليه إلا من بعض التعديلات الطفيفة، حتى مع اعتماد منصة هندسة تويوتا العالمية الجديدة TNGA، إذ يحتفظ لاند كروزر الجديد كلياً بحجمه المعروف، ويكتسب مظهراً أكثر صلابة من خلال السطح المحيطي الأعرض لإطاراته الأمامية والخلفية. وجمعت تويوتا بين خبراتها التقنية المكتسبة على مدى السنين الماضية، وأحدث الابتكارات بهدف إجراء عددٍ من التحسينات التي كان من أبرزها خفض وزن المركبة، وخفض مركز الجاذبية، واعتماد أنظمة دفع جديدة، فضلاً عن تصاميم داخليةٍ وخارجيةٍ جديدةٍ، وميزات أمانٍ أكثر تطوراً.

وتأتي مركبة لاند كروزر للعام 2022 بخياران لأنظمة الدفع، بما في ذلك محركَيْن طورا حديثاً سداسيي الأسطوانات V6 مزودان بشاحن توربو مزدوج. ويقدم محرك البنزين سعة 3.5 لتر سداسي الأسطوانات V6 المزود بشاحن توربو مزدوج، أداءً رائداً في فئته يفوق أداء محركات الثماني أسطوانات التقليدية، وينتج قوة 409 أحصنة وعزم دوران يصل إلى 650 نيوتن-متر. ويأتي المحرك المطور حديثاً مع ناقل حركة أوتوماتيكي بعشر سرعات. وتتوفر كذلك المركبة بخيار محرك بنزين سداسي الأسطوانات V6 ذي السحب الطبيعي وسعة 4 لتر، والذي ينتج 271 حصاناً، وعزم دوران يصل إلى 385 نيوتن-متر، والمتصل بناقل حركة أوتوماتيكي بست سرعات.

يتميز نظام التعليق الجديد كلياً في مركبة لاند كروزر بنظام تعليق شوكي مزدوج للعجلات الأمامية، وتعليقٍ متطور رباعي الوصلات للعجلات الخلفية، مما يوفر مستوى أعلى من الثبات على الطرقات المُعبَّدة، وأداءً أكبر على الطرقات الوعرة، في حين يضمن هيكل المركبة خفيف الوزن وعالي الصلابة، موثوقية عالية ويسهم في تحقيق كفاءة أكبر في استهلاك الوقود. ويتحكم نظام التعليق المتكيف المتغير AVS (المتوفر حسب الفئة)، بشكلٍ مثاليٍ، بقوة التخميد حسب ظروف القيادة، مما يضمن راحة فائقة عند القيادة على كافة التضاريس. ويقدم كذلك الجيل الجديد من لاند كروزر مفهوم الإدارة المتكاملة للدفع الرباعي AIM، والذي يوفر تحكماً شاملاً بقوة المركبة، ونظام الدفع الرباعي AWD، فضلاً عن أنظمة التعليق، والمكابح، والتوجيه وفقاً لظروف القيادة التي تعمل معاً لترتقي بمتعة القيادة إلى مستوياتٍ جديدة.

من جهة أخرى، تم تجهيز مركبة لاند كروزر الجديدة كلياً بأحدث ميزات مساعدة السائق على الطرقات الوعرة، ومن أبرزها نظام القفل التفاضلي الثلاثي (أمامي ووسطي وخلفي) الفريد من نوعه في هذه الفئة من المركبات، والذي يوفر قدراتٍ إضافية على الطرقات الوعرة. أما نظام التعليق الديناميكي الحركي الإلكتروني E-KDSS الذي طورته شركة تويوتا حديثاً، وهو الأول من نوعه عالمياً، فيتيح التحكم المستقل بنظامي التعليق الأمامي والخلفي ويمنح السائق والركاب راحةً واستقراراً أكبر مهما تنوعت ظروف الطريق (المتوفر حسب الفئة).

بالإضافة إلى ذلك، تساعد شاشة عرض التضاريس ثلاثية الأبعاد المتعددة الجديدة 3D-MTM، السائق في تحديد أحوال الطريق حول المركبة. هذا النظام هو الأول من نوعه بالنسبة لمركبات تويوتا، وهو يعمل على تسهيل القيام بمناوراتٍ أكثر أماناً وثقة عند السرعات المنخفضة، في حين يعمل الوضع الأتوماتيكي AUTO الجديد الذي تم إضافته إلى نظام تحديد التضاريس MTS على تحسين قدرات النظام من خلال خيار الضبط وفقاً لظروف الطريق، مثل الرمال والصخور والتراب والطين. كما تتميز المركبة بتوفر نظام الزحف ونظام تسهيل الانعطاف (المتوفر حسب الفئة).

هذا، وأسهمت التحديثات التي جرت على لاند كروزر الجديد كلياً في جعله متفرداً كمركبة أيقونية، دون المساومة على إرثه وسماته التقليدية المتمثلة في المتانة والأصالة، والتي تجعله مركبة الدفع الرباعي الأمثل لكافة الطرقات، ولا سيما الوعرة منها. ويستند تصميم الجزء الأمامي للمركبة إلى تراث الأجيال السابقة، مضافاً إليها عددٌ من الميزات العملية، مثل المصابيح الأمامية وشبك المبرد اللذين تم رفع مستواهما لتقليل أخطار التلف أثناء القيادة على الطرقات الوعرة. وقد تم توصيل المصابيح الأمامية المنخفضة النهارية بشبكة المبرد في خطٍ مستقيمٍ لتشكّل سمة مميزة لمركبة لاند كروزر. أما الجزء الجانبي للمركبة، فيتميز بالقوة والخطوط المتباينة التي تظهر بشكل حاد. ويلتقي غطاء المحرك المسطح تماماً مع الشبك الأمامي العمودي بزاوية 90 درجة تقريباً، ليتناغم مع السقف والباب الخلفي. وفي الجزء الخلفي من المقصورة، يكتمل التصميم بمظهرٍ مصقولٍ وعصريٍ يعكس الخطوط المستقيمة في الجزء الأمامي والجانبي ويبرز شكل المركبة القوي. وتم تصميم الباب الخلفي من قطعةٍ واحدةٍ من الألومنيوم للمرة الأولى في مركبة لاند كروزر، وذلك بهدف تعزيز متانة المقصورة. كما يمكن استخدام المصد الخلفي العريض كعتبةٍ يمكن الوقوف عليها من أجل تأمين راحةٍ أكبر.

وتحتضن المقصورة الداخلية الجديدة كلياً الركاب ضمن مساحة أنيقة ومريحة وبمعزل عن أي مؤثراتٍ خارجية. وقد تم الحرص على أن تكون أدوات التحكم والمفاتيح في متناول اليد، مع مراعاة سهولة التشغيل، حتى عند القيادة على الطرقات الصعبة، إذ توفر المقصورة مجموعةً من الميزات المتقدمة، مثل الشحن اللاسلكي للهواتف الذكية، وتقنية إلغاء الضوضاء النشطة ANC، ونظام تكييف هواء أوتوماتيكي يشمل 4 مناطق يمكن التحكم بدرجة حرارة كلٍ منهما على حدة مع لوحة تحكم خلفية. أما لوحة العدادات المركزية، فتتضمن شاشة عرض ملونة متعددة المعلومات MID مقاس 7 بوصات، وشاشة وسائط متعددة مقاس 12.3 بوصة. وتشتمل الميزات الإضافية المتوفرة على نظام JBL الصوتي يتضمن 14 مكبراً للصوت، ونظام ترفيهٍ للمقاعد الخلفية RSE، ونظام تهوية لمقاعد الصفين الأول والثاني. كما أن مقعد السائق قابلٌ للضبط كهربائياً على عدة أوضاع، في حين أن مقاعد الصف الثاني قابلة للإمالة والطي بنسبة 40:60، بينما مقاعد الصف الثالث قابلة للطي بشكلٍ كامل لتكون بمثابة منطقة تخزين مسطحة. أضف إلى ذلك، ميزة فتح الباب الخلفي بمجرد تحريك القدم، فضلاً عن أنظمة دخولٍ وتشغيلٍ ذكية (المتوفر حسب الفئة).

وكما هو الحال مع طرازات تويوتا الأخرى، تبقى السلامة ضمن أهم الأولويات في مركبة لاند كروزر الجديدة كلياً، إذ تتكامل منظومة السلامة المميزة في هذه المركبة مع تقنيات السلامة المتقدمة "تويوتا سيفتي سينس" Toyota Safety Sense (المتوفر حسب الفئة)، والتي تشمل نظام ما قبل الاصطدام PCS المزود بقدراتٍ وميزاتٍ جديدةٍ تتضمن مساعد التوجيه في حالات الطوارئ ESA ونظام تسهيل الانعطاف عند التقاطعات، وذلك للمساعدة في منع الاصطدام بالمركبات والدراجات الهوائية والمشاة (لا قدر الله). كما تشمل تقنيات السلامة المتقدمة كلاً من نظام تثبيت السرعة الراداري DRCC على جميع السرعات، ونظام تتبع المسار LTA، ونظام الحفاظ على المسار LDA، والضوء العالي التلقائي AHB.

وعلاوةً على ذلك، يتضمن لاند كروزر الجديد كلياً ميزات أمانٍ وسلامةٍ أخرى ترفع مستوى حماية الركاب، وهي 8 وسادات هوائية تعمل بنظام تقييد الحركة التكميلي SRS وتشمل ستائر جانبية للمقاعد الثلاثة، ونظام التحكم في ثبات المركبة VSC، ونظام منع الانزلاق TRC، ونظام منع انغلاق المكابح ABS ونظام مساعد الكبح BA، ونظام دعم ركن المركبة بالمكابح PKSB، ونظام مراقبة النقطة العمياء BSM، بالإضافة إلى شاشة عرض التضاريس المتعددة MTM التي تشمل شاشة العرض البانورامية PVM. كما يضم لاند كروزر الجديد كلياً نظام التنبيه من حركة المرور الخلفية RCTA، ونظام المساعدة على التحكم في نزول المنحدرات DAC، ونظام مراقبة ضغط الإطارات TPWS، ونظام التحكم في بدء القيادة DSC، إلى جانب أحزمة الأمان للسائق والراكب الأمامي ذات آلية الشد المسبق والحد من قوة ضغط الحزام على الجسم، فضلاً عن 8 أجهزة استشعار على المصدين الأمامي والخلفي للمساعدة في ركن المركبة (المتوفر حسب الفئة).

وتتوفر مركبة تويوتا لاند كروزر الجديدة كلياً بعدة ألوان خارجية مميزة تتيح للعملاء التعبير عن شخصيتهم، منها ثلاثة ألوانٍ جديدة، هي الأبيض اللؤلؤي Precious الذي يتميز بسطوعه العالي ومظهره المشابه للؤلؤ؛ ؛ والأزرق الداكن MC عالي الجودة الذي يعكس التصميم العصري للمركبة؛ والنحاسي الراقي Avant-garde ME الذي يمنح المركبة الجرأة والحضور البارز. وفي الوقت نفسه، تتوفر المقصورة الداخلية إما باللون البيج الحيادي أو الأسود أو الأحمر الداكن. كما تأتي المركبة مجهزة بعجلات مصنعة من السبائك المعدنية الجديدة مقاس 20 بوصة.



