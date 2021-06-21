living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

التيار: لا يجوز أن تملأ النفايات الشوارع نتيجة عدم بذل جهد بسيط لحل مشكلة بهذه الاهمية

21
JUNE
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
صدر عن اللجنة المركزية للإعلام في التيار الوطني الحر البيان التالي: 
 
تتفاقم مشكلة النفايات في مناطق عدة وخصوصاً كسروان والمتن وذلك بسبب إقفال مكب برج حمود نتيجة لجوء أحد الاشخاص إلى إرسال مئات العمّال السوريين من منطقة الرويسات إلى المكب لسحب المواد البلاستيكية والحديد، ما يعيق عملية جمع النفايات وتفريغها في المكبّ.
 
وعلى رغم استمرار هذه العملية منذ عدة أسابيع، إلا أن القوى الامنية لم تتجاوب لإجراء اللازم ومنع العمال ومَن وراءهم من الدخول إلى المكب، مع أن الأمر لا يتطلب أكثر من جهد بسيط. 
 
وبناء عليه، يسأل التيار الوطني الحر عن سبب التقاعس المتمادي والمقصود في هذا الشأن، ويطالب وزير الداخلية بوضع يده على الموضوع والقيام بما يلزم لأنه لا يجوز أن تملأ النفايات الشوارع نتيجة عدم ردع نافذين معروفي التوجّه والانتماء أو عدم بذل جهد بسيط لحل مشكلة بهذه الاهمية. 
إن التيار ينتظر من المعنيين التحرّك، منعاً لتفاقم الازمة أكثر فأكثر وإضافتها إلى سلسلة الأزمات.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout