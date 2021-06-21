التيار: لا يجوز أن تملأ النفايات الشوارع نتيجة عدم بذل جهد بسيط لحل مشكلة بهذه الاهمية

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صدر عن اللجنة المركزية للإعلام في التيار الوطني الحر البيان التالي:

تتفاقم مشكلة النفايات في مناطق عدة وخصوصاً كسروان والمتن وذلك بسبب إقفال مكب برج حمود نتيجة لجوء أحد الاشخاص إلى إرسال مئات العمّال السوريين من منطقة الرويسات إلى المكب لسحب المواد البلاستيكية والحديد، ما يعيق عملية جمع النفايات وتفريغها في المكبّ.

وعلى رغم استمرار هذه العملية منذ عدة أسابيع، إلا أن القوى الامنية لم تتجاوب لإجراء اللازم ومنع العمال ومَن وراءهم من الدخول إلى المكب، مع أن الأمر لا يتطلب أكثر من جهد بسيط.

وبناء عليه، يسأل التيار الوطني الحر عن سبب التقاعس المتمادي والمقصود في هذا الشأن، ويطالب وزير الداخلية بوضع يده على الموضوع والقيام بما يلزم لأنه لا يجوز أن تملأ النفايات الشوارع نتيجة عدم ردع نافذين معروفي التوجّه والانتماء أو عدم بذل جهد بسيط لحل مشكلة بهذه الاهمية.

إن التيار ينتظر من المعنيين التحرّك، منعاً لتفاقم الازمة أكثر فأكثر وإضافتها إلى سلسلة الأزمات.