" فوز لائحة "العمل النقابي" كاملة في إنتخابات نقابة المهن البصرية في لبنان

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اعلنت نقابة المهن البصرية في لبنان في بيان، " فوز لائحة "العمل النقابي" كاملة في إنتخابات النقابة التي جرت نهار الأحد الواقع فيه 20/6/2021 في مقر النقابة الواقع في Sodeco Square.





والأعضاء الفائزون هم : نسرين الأشقر ، جهاد أبي حيدر ، سامر نعمان ، سامي البنا ، فيكن ديشجكنيان وحمزة نور الدين .



وستعقد هيئة المكتب جلسة بتاريخ 22/6/2021 الساعة الثامنة مساء في مقر النقابة لتوزيع المهام حسب المادتين 78و 80 من النظام الداخلي للنقابة .

يذكر أن لائحة العمل النقابي المدعومة من النقيب احمد شري وجمعية مجازي قياس النظر والنقيب السابق سعيد البنا والسيد غره بت ازنافوريان