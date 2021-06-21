سماحة شيخ العقل يبرق مهنئاً الرئيس الإيراني المنتخب

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أبرق سماحة شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نصر الدين الغريب إلى الرئيس الإيراني المنتخب السيد ابراهيم رئيسي مهنئا.

وجاء في نص البرقية:

بسم الله الرحمن الرحيم

سماحة السيد إبراهيم رئيسي الرئيس المنتخب للجمهورية الإسلامية في إيران.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تابعنا عن كثب الإنتخابات الرئاسية في بلدكم العزيز، وإننا إذ نباركم لسماحتكم بهذه الثقة الكبيرة من قبل الشعب الإيراني الشقيق بإنتخابكم رئيساً للجمهورية الإسلامية الإيرانية. هذا الإقبال الكثيف الذي شهدته إيران دليل على إصرار وصمود شعبها الجبار والمقاوم رغم كل الضغوط والتهديدات، وإن إختيار سماحتكم كرئيس للبلاد إنما هو نابع عن صوابية وعمق التفكير الشعبي والرؤية الوطنية التي يتمتع بها إخواننا في إيران وتحديهم لكل الظروف الدولية والرهانات الفاشلة على تغيير البعد الوطني والإستراتيجي للإيرانيين، وما نتيجة نجاحكم والإقبال الكثيف على التصويت إلا خير رد ودليل على دحر أي مخطط أو محاولة للنيل من إرادة شعبكم الذاخر بالشرف والصمود والإرادة الصلبة.

نبارك لسماحتكم بهذه النتيجة المشرفة، ونتطلع وإياكم إلى مستقبل مشرق للجمهورية الإسلامية الإيرانية، ونؤكد ثباتنا على علاقتنا التاريخية التي تجمعنا، ولدينا الحرص الكبير في تطوير العلاقات بين لبنان وإيران لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين، ولدينا كل الثقة وكما عودتنا الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة بمواقفها المقاومة وتضامنها الدائم ومساعدتها لبنان خصوصاً في ما يمر به اليوم من أزمة إقتصادية أهلكت الشعب اللبناني.

نسأل الله عز وجل، أن يمدكم بالعزيمة والإرادة لتحقيق ما تبتغون من خطوات، وأن يمدكم بالعمر المديد ويعينكم على النجاح في هذه المهمة وأن تتكلل خطواتكم بالنجاح والنصر المحتم لما فيه من خير للجمهورية الإسلامية وكل الشعوب المقاومة والصابرة.