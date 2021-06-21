فيديو مسرّب من اجتماع لوليد جنبلاط .. هذا ما جاء فيه

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حصلت قناة "الجديد" على فيديو مسرّب من اجتماع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط مع عدد من المرجعيات الدينية لطائفة الموحدين الدروز، خلال جولة رافقه فيها عضوا "اللقاء الديموقراطي" النائبان أكرم شهيب وفيصل الصايغ ومفوض الإعداد والتوجيه عصام الصايغ ووكيل داخلية الجرد جنبلاط غريزي والقاضي الشيخ غاندي مكارم.



وزار جنبلاط المرجع الشيخ أمين الصايغ في شارون والشيخ أنور الصايغ في معصريتي وخلوة الشيخ المرحوم أبو محمود سليمان عبدالخالق في مجدلبعنا معزيا به وبعدد من مشايخ البلدة وأبنائها، ليزور بعد ذلك الشيخ مروان فياض في بدغان. ثم انتقل إلى عاليه حيث زار خلوة الشيخ أبو طاهر ريدان شهيب، معزيا به وبعدد من أبناء المدينة، يرافقه شهيب والصايغ ووكيلا داخلية عاليه يوسف دعيبس والجرد جنبلاط غريزي.