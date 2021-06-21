وفد روسي اقتصادي كبير يصل اليوم إلى دمشق

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علمت «الوطن» أن وفداً روسياً اقتصادياً كبيراً يصل إلى دمشق اليوم برئاسة نائب رئيس وزراء روسيا الاتحادية يوري بوريسوف للقاء كبار مسؤوليها.

وحسب مصادر «الوطن»، فإن زيارة الوفد تأتي في إطار انعقاد اجتماعات اللجنة السورية الروسية الدائمة المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والتقني والعلمي، حيث يضم مسؤولين روساً في المجال الاقتصادي، إضافة إلى عدد من الشركات التكنولوجية الروسية.



المصادر أشارت إلى أن الوفد سيلتقي الرئيس بشار الأسد، كما سيجري مباحثات مع كبار المسؤولين السوريين، حيث من المتوقع أن يجري في نهاية هذه الاجتماعات التوقيع على اتفاقيات ستسهم في توسيع التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين.



وكان سفير روسيا في سورية ألكسندر يفيموف أكد في مقابلة أجراها مع «الوطن» الأسبوع الفائت أن آمالاً كبيرة تعلّق على الاجتماع المقبل للجنة الروسية السورية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني.



وفي كانون الأول الفائت زار العاصمة الروسية موسكو، وفد سوري برئاسة وزير شؤون رئاسة الجمهورية رئيس اللجنة السورية الروسية المشتركة عن الجانب السوري منصور عزام، حيث عقد سلسلة اجتماعات في مبنى رئاسة مجلس الوزراء الروسي ترأسها يوري بوريسوف نائب رئيس مجلس وزراء روسيا الاتحادية رئيس اللجنة المشتركة السورية الروسية عن الجانب الروسي.



وجدد بوريسوف موقف روسيا بتقديم كل التسهيلات والدعم في جميع المجالات لسورية ووقوف بلاده قيادة وحكومة وشعباً إلى جانب الشعب السوري الصديق في حربه ضد الإرهاب وفي مواجهة الأوضاع الاقتصادية التي سببتها العقوبات الاقتصادية الجائرة المفروضة على سورية.



من جهته أكد الوزير عزام أن هذه الجولة من المباحثات والنتائج التي توصلت إليها سيكون لها الأثر الكبير في رفع حجم التبادل التجاري وتشجيع الاستثمار المتبادل بين الجانبين السوري والروسي.